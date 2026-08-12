¡Beso y romance! Filtran FOTOS de Ester Expósito y Mbappé juntos durante cita en Ibiza

Ester Expósito y Kylian Mbappé vuelven a estar en el centro de la conversación. La actriz española y el futbolista francés fueron captados durante una nueva escapada a Ibiza, donde aprovecharon el verano para descansar, disfrutar del mar y pasar tiempo juntos.

Las fotos que circulan en distintos medios muestran a la pareja a bordo de una embarcación. En una de las imágenes, ambos aparecen dándose un beso mientras disfrutan de un momento privado en alta mar. En otra, el delantero del Real Madrid abraza por la espalda a la protagonista de Élite.

Las nuevas fotografías llegan después de varios meses en los que Ester Expósito y Mbappé han sido relacionados sentimentalmente. Aunque ninguno de los dos ha dado una confirmación formal de su romance, sus apariciones juntos han alimentado las versiones sobre una relación.

Ibiza, Spain, August 7, 2026Actress Ester Exposito and soccer player Kylian Mbappe were spotted enjoying a vacation together in Ibiza.***La actriz Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé fueron fotografiados disfrutando de unas vacaciones juntos en Ibiza. G3/The Grosby Group

Ibiza, de hecho, no sería el único destino que han compartido. Durante los últimos meses también han sido vistos en diferentes lugares y, según los reportes que han circulado en medios españoles, han disfrutado de viajes y escapadas lejos de los reflectores.

La relación que Ester Expósito ha preferido mantener en privado

La vida sentimental de Ester Expósito siempre ha despertado interés, especialmente después del éxito internacional que consiguió gracias a Élite. Antes de los rumores con Mbappé, la actriz mantuvo relaciones conocidas con otras figuras del espectáculo, entre ellas Alejandro Speitzer.

Sin embargo, en esta ocasión Expósito ha sido especialmente cuidadosa al hablar sobre su vida personal. La actriz incluso reaccionó públicamente a las versiones que consideró falsas y difamatorias sobre sus relaciones.

Photo © 2026 G3/The Grosby GroupPREMIUM EXCLUSIVEIbiza, Spain, August 7, 2026Actress Ester Exposito and soccer player Kylian Mbappe were spotted enjoying a vacation together in Ibiza.***La actriz Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé fueron fotografiados disfrutando de unas vacaciones juntos en Ibiza. G3/The Grosby Group

Hace unas semanas, Ester dejó claro que no estaba dispuesta a permitir que circularan informaciones que, desde su perspectiva, dañaran su imagen. La española señaló que algunas historias publicadas sobre su vida privada no tenían relación con la realidad y adelantó que tomaría medidas legales.

Por eso, las nuevas fotografías cobran especial relevancia. Aunque una imagen no confirma por sí sola todos los detalles de una relación, sí vuelve a poner a Ester Expósito y Kylian Mbappé bajo los reflectores.

Photo © 2026 G3/The Grosby GroupPREMIUM EXCLUSIVEIbiza, Spain, August 7, 2026Actress Ester Exposito and soccer player Kylian Mbappe were spotted enjoying a vacation together in Ibiza.***La actriz Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé fueron fotografiados disfrutando de unas vacaciones juntos en Ibiza. G3/The Grosby Group

De París a Ibiza: así han crecido los rumores

Los primeros reportes sobre un posible romance comenzaron a tomar fuerza después de que ambos fueran vistos juntos en París. A partir de entonces, las apariciones compartidas y los viajes fueron aumentando las especulaciones.

Posteriormente, Ibiza se convirtió en uno de los escenarios principales de esta historia. La actriz y el futbolista han sido relacionados con escapadas en el mar y momentos de descanso, mientras que Mbappé también ha tenido que cumplir con sus compromisos deportivos.

La atención sobre ambos creció todavía más durante el Mundial 2026, cuando Expósito fue relacionada con la presencia cercana al futbolista durante la competencia.

Photo © 2026 G3/The Grosby GroupPREMIUM EXCLUSIVEIbiza, Spain, August 7, 2026Actress Ester Exposito and soccer player Kylian Mbappe were spotted enjoying a vacation together in Ibiza.***La actriz Ester Expósito y el futbolista Kylian Mbappé fueron fotografiados disfrutando de unas vacaciones juntos en Ibiza. G3/The Grosby Group

Ahora, las nuevas imágenes tomadas en Ibiza vuelven a ponerlos en el foco. Entre besos, abrazos y días de descanso, Ester Expósito y Mbappé parecen estar disfrutando de unas vacaciones juntos, aunque, hasta ahora, ninguno ha decidido contar públicamente qué ocurre entre ellos.

Mientras tanto, las fotografías ya comenzaron a circular y los seguidores de ambos no tardaron en reaccionar ante las escenas que muestran a la actriz y al futbolista mucho más cercanos que simples amigos.