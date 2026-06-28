Wimbledon 2026: Renata Zarazúa ya tiene rival para la primera ronda; horario y dónde ver

El césped sagrado de Londres está listo para la primera ronda del tercer Gran Slam del año: Wimbledon y México deberá estar pendiente ante el arranque de la única representación individual que se contará con Renata Zarazúa, quien está listo para hacer su presentación en el cuadro principal.

Zarazúa busca que Wimbledon sea un punto de quiebre luego de la mala racha que ha tenido en el 2026 en los dos torneos grandes disputados hasta ahora. En el Australian Open perdió ante Marie Bouzkova en dos sets mientras que en Roland Garros cayó ante Diana Shnaider, número 23 del ranking de la WTA.¿Contra quién jugará Zarazúa en la primera ronda en Wimbledon?

La raqueta número uno de México se medirá en la primera ronda ante la filipina Alexandra Eala, jugadora de 21 años formada en la Rafa Nadal Academy que viene con un ritmo sólido tras conquistar Birmingham y derrotar recientemente a figuras como Elena Rybakina en Berlín.

En caso de ganar su partido existe una gran motivación para la mexicana porque podría verse en el camino contra la histórica Serena Williams. La estadunidense jugará el martes 30 de junio ante Maya Joint en un partido que será seguido por todo el mundo y se enfrentará a la vencedora del duelo entre Zarazúa y Eala.

Renata Zarazúa suma 1 triunfo en Roland Garros, mismo que consiguió en 2020 ante la francesa Elsa Jacquemont. Instagram: renazarazua

Horario y dónde ver a Renata Zarazúa en México

El compromiso correspondiente a la ronda inicial de la rama femenina se llevará a cabo el próximo martes 30 de junio en un partido que se desarrollará en la cancha 12 del All England Club.

El partido está programado para iniciar a las 6:50 horas (tiempo del centro de México), aunque podría sufrir un retraso si el juego previo se prolonga.

En México, la transmisión de Wimbledon se desarrollará en vivo y en exclusiva a través de la plataforma de streaming Disney+ en el paquete Premium, el más costoso y que incluye los eventos deportivos. Algunos partidos se podrán ver a través de los canales de ESPN en los diversos sistemas de cable.