Bucks de Milwaukee dan la bienvenida a Jaime Jáquez Jr. tras su llegada desde el Heat de Miami

Los Bucks de Milwaukee hicieron oficial la llegada del mexicano Jaime Jáquez Jr., quien se convirtió en una de las piezas principales del intercambio que envió a Giannis Antetokounmpo al Heat de Miami dentro de un movimiento que sacudió a la NBA.

A través de sus redes sociales, la franquicia publicó una imagen del basquetbolista mexicano con los colores y el logotipo de los Bucks, acompañada de la palabra "Welcome", para darle la bienvenida al nuevo integrante del equipo.

Jáquez respondió al mensaje con entusiasmo y escribió: "Territorio Bucks. ¡Vamos!", dejando claro su emoción por comenzar esta nueva etapa en su carrera dentro de la NBA.

Jaime Jáquez Jr. llega a Milwaukee como referente mexicano en la NBA

Además de la imagen de bienvenida, los Bucks compartieron un video con las mejores jugadas de Jáquez durante su etapa con el Heat de Miami, destacando su capacidad ofensiva, intensidad defensiva y versatilidad en la cancha.

El delantero mexicano llega a Milwaukee después de tres temporadas con Miami, equipo con el que logró consolidarse como uno de los jóvenes talentos más importantes de la liga y como el principal representante del baloncesto mexicano en la NBA.

Jáquez busca consolidarse en su nuevo equipo

El ex jugador de UCLA afronta un nuevo desafío en su carrera profesional luego de registrar la mejor temporada de su trayectoria. Durante la última campaña, Jaime Jáquez Jr. promedió 15.4 puntos, 5 rebotes y 4.7 asistencias por partido, números que reforzaron su importancia dentro de la rotación del Heat.

Ahora, con los Bucks de Milwaukee, el mexicano tendrá la oportunidad de asumir un nuevo rol y demostrar su talento en una franquicia con aspiraciones de competir por los primeros puestos de la NBA.