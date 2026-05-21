VIDEO: Llegó para darle el título a CR7… ya lo logró, ya se va

Jorge Jesus tenía clara su misión desde el momento en que aceptó llegar al Al Nassr. El técnico portugués aseguró que su objetivo principal era ayudar a Cristiano Ronaldo a conquistar el campeonato saudí y, una vez conseguido, su camino en Arabia Saudita prácticamente terminó.

El entrenador confirmó en entrevista con Sport TV que no continuará en el futbol saudí después de ganar el título con el equipo de CR7, cerrando así una etapa corta, pero exitosa, en Riad.

Voy a ayudarte a ser campeón y después seguiré mi camino”, reveló Jesus sobre la conversación que tuvo con Cristiano Ronaldo antes de aceptar el proyecto del Al Nassr. El estratega también explicó que tanto el portugués como Rúben Semedo fueron importantes para convencerlo de tomar el reto.

La salida del entrenador llega inmediatamente después de cumplir el gran objetivo que tenía el club: devolverle el campeonato a una plantilla construida alrededor de la figura de Cristiano. Incluso, el propio técnico recordó que únicamente pidió firmar por una temporada cuando aceptó el cargo.

Jorge Jesus reconoció que la campaña fue complicada y calificó la liga saudí como un torneo muy exigente, aunque dejó claro que nunca pensó demasiado en quedarse más tiempo tras lograr la meta.

Ahora, el portugués tomará unos días de vacaciones en Portugal y posteriormente podría viajar a Brasil para visitar amigos antes de decidir cuál será el siguiente paso de su carrera.

Aunque no confirmó su futuro, sí dejó abierta la posibilidad de volver a dirigir en Turquía, particularmente al Fenerbahçe, club con el que aseguró que todavía tiene asuntos pendientes. En cambio, descartó completamente un regreso al Benfica.

“No está en mis planes”, señaló sobre volver al conjunto lisboeta.

El técnico también aprovechó para presumir el recorrido que ha construido como entrenador, recordando que ya fue campeón en Portugal, Brasil, con Al Hilal y ahora también en Arabia Saudita con el Al Nassr.

Incluso dejó una frase que generó ruido cuando fue cuestionado sobre ser reemplazado por Pep Guardiola en algún proyecto.

“Él debería sentirse orgulloso de sustituirme a mí, no yo a él”, lanzó el estratega portugués.

Por ahora, la historia parece cerrarse exactamente como la había planeado Jorge Jesus: llegó para darle el título a Cristiano Ronaldo, cumplió la promesa… y ahora se marchará del Al Nassr.