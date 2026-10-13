El vídeo de la 'Hormiga' González que causa furor tras el Clásico de Grecia

A pesar de no haber sumado minutos en el terreno de juego, Armando "Hormiga" González demostró su plena integración al vestuario del Olympiacos. El club de El Pireo compartió un video a través de sus canales oficiales en el que expone la intimidad del plantel antes y después de la victoria por 1-0 sobre el Panathinaikos en el Derbi de los Enemigos Eternos, encuentro donde el delantero mexicano fue uno de los grandes protagonistas de las celebraciones.

Durante el material audiovisual capturado en los vestidores del Estadio Georgios Karaiskakis, se observa al exjugador de las Chivas de Guadalajara motivado y liderando el festejo liguero. En las imágenes, González aparece cantando "La cumbia de los trapos", un emblemático tema de la agrupación argentina Yerba Brava fuertemente arraigado en la cultura de las porras del futbol latinoamericano.

Adaptación positiva en una etapa de cambios tácticos

La actitud del atacante de 23 años reafirma su buena relación con sus compañeros y el cuerpo técnico, un factor clave en su proceso de adaptación al balompié europeo. La "Hormiga" González permaneció en el banquillo de suplentes a lo largo de todo el compromiso frente al Panathinaikos por decisión táctica del nuevo entrenador del equipo, el español Imanol Alguacil.

Alguacil, quien asumió la dirección técnica en septiembre en reemplazo de José Luis Mendilibar, optó por mantener al mexicano como alternativa tras su regreso de la Fecha FIFA con la Selección Mexicana. Sin embargo, la inactividad en el clásico liguero no mermó el ánimo del canterano rojiblanco, quien se ha consolidado como una pieza sumamente cercana al grupo en el día a día.

El Olympique de Marsella en la mira de la Europa League

El Olympiacos no tiene margen de tregua en su calendario y ya prepara su próximo compromiso internacional. La escuadra de El Pireo visitará al Olympique de Marsella en territorio francés el próximo jueves 15 de octubre, en un duelo correspondiente a la Fase de Liga de la UEFA Europa League. Se proyecta que para este enfrentamiento continental, Armando González vuelva a tener participación y sume minutos en busca de marcar goles en la competencia europea bajo el mando de Alguacil.