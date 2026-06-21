VIDEO: Festejo en las calles; Curazao celebra su histórico primer punto en el Mundial 

Curazao mantiene vida en el Mundial 2026 luego de haber empatado a cero goles con Ecuador y, en tan solo su segundo partido en la Copa del Mundo, logró su primer punto en la historia, una bofetada para el presidente de la UEFA quien criticó hubiera 48 selecciones en el evento.

El éxito de Curazao, el país más pequeño en número de habitantes que se ha clasificado a un Mundial, ha sido celebrado por la realeza neerlandesa quienes, tras ver ganar a Países Bajos, viajaron para protagonizar un festejo inédito en los vestuarios del Kansas City Stadium.

El rey Guillermo Alejandro, la reina Máxima y la princesa Ariane rompieron el protocolo para bailar y abrazar a los seleccionados de Curazao, celebrando el histórico empate sin goles ante Ecuador, en un momento histórico.

Pero los festejos también se trasladaron a la pequeña isla donde la gente vivió con intensidad el partido, desde centros comerciales hasta las calles donde se han instalado pantallas para vivir el primer Mundial de Curazao. Si en el pasado se festejó el primer gol ante Alemania, a pesar de la derrota 7-1, ahora el primer punto resultó algo más dulce que generó grandes emociones.

El portero, el héroe de Curazao

El gran artífice de esta hazaña fue el guardameta Eloy Room. Tras la dolorosa goleada previa ante Alemania, el portero se redimió firmando quince atajadas, la segunda marca más alta en los registros de las Copas del Mundo.

En contraste, el panorama es crítico para la escuadra sudamericana dirigida por Sebastián Beccacece. A pesar de dominar el trámite y contar con figuras internacionales como Enner Valencia, el equipo exhibió graves carencias en la definición, estrellando incluso balones en el travesaño mediante Ángelo Preciado.

El equipo caribeño chocará contra Costa de Marfil buscando prolongar su sorpresivo sueño en Filadelfia, aunque por ahora, las matemáticas dicen que ese podría ser su último partido.