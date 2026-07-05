Novak Djokovic rompe récord de Roger Federer y avanza a cuartos de Wimbledon

Novak Djokovic continúa ampliando su legado en Wimbledon. El tenista serbio derrotó al ruso Roman Safiullin, número 132 del ranking mundial, por 7-6 (8-6), 6-3, 3-6 y 6-3 para clasificar a los cuartos de final del torneo, donde mantiene la búsqueda de su octavo título en el All England Club.

La victoria requirió tres horas y 28 minutos de juego y representó un nuevo registro histórico para el serbio. Con este triunfo alcanzó las 106 victorias en el cuadro individual masculino de Wimbledon, cifra con la que superó las 105 que consiguió Roger Federer y se convirtió en el jugador con más partidos ganados en la historia del torneo en la rama varonil.

Además, Djokovic disputará por decimoséptima ocasión los cuartos de final de torneo inglés, quedando a solo una aparición del récord de Federer en esa instancia.

Al mismo tiempo, el serbio continúa acercándose a la marca absoluta de triunfos en Wimbledon, que pertenece a Martina Navratilova con 120 victorias entre ambas ramas del torneo.

Djokovic reconoce la dificultad del partido ante Safiullin

Al finalizar el encuentro, Novak Djokovic destacó el nivel mostrado por Roman Safiullin y calificó el partido como uno de los más exigentes que ha enfrentado en esta edición del torneo.

Otra victoria dura y luchada. Roman tenía mucha confianza desde el fondo de la pista; es un jugador muy sólido al que le tengo mucho respeto. Así que estoy muy orgulloso de mi actuación.

El serbio explicó que tuvo que modificar su planteamiento durante el encuentro para evitar intercambios largos desde el fondo de la cancha, un aspecto que consideró favorable para su rival.

Para ser honesto, a lo largo de mi carrera, no me he sentido inferior desde atrás contra demasiados jugadores. Hoy fue uno de esos días en los que no quería alargar los peloteos. Así que tuve que variar el juego. A ratos funcionó, a ratos no.

En los cuartos de final, Djokovic enfrentará al ganador del partido entre el español Alejandro Davidovich y el canadiense Félix Auger-Aliassime en busca de un lugar en las semifinales.

En la edición anterior del torneo, el serbio alcanzó esa misma instancia, donde fue eliminado por el italiano Jannik Sinner.

Novak Djokovic venció al ruso Roman Safiullin. REUTERS

Djokovic sigue en busca de otro récord en Wimbledon

La clasificación a los cuartos de final mantiene intacta la posibilidad de que Novak Djokovic iguale otro de los grandes registros de Roger Federer.

Si conquista el título, llegará a ocho campeonatos en Wimbledon, la misma cifra que consiguió el suizo y que representa la mayor cantidad de títulos individuales masculinos en el torneo.

Además, el serbio también buscará ampliar su propio récord de títulos de Grand Slam. Actualmente suma 24, la mayor cantidad en la historia del tenis masculino, y un nuevo campeonato lo llevaría a 25.

Hasta ahora, Djokovic ha conquistado 10 títulos del Abierto de Australia, siete de Wimbledon, cuatro del Abierto de Estados Unidos y tres de Roland Garros, palmarés que lo mantiene como el máximo ganador de torneos de Grand Slam en la historia del tenis masculino.