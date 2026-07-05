Cabo Verde recibe como héroes a sus futbolistas tras firmar un Mundial para la historia

La Selección de Cabo Verde regresó a casa convertida en un símbolo de orgullo nacional. Miles de aficionados inundaron este domingo las calles de Praia, la capital del país, para recibir al equipo que sorprendió al mundo con una actuación histórica en su primera Copa del Mundo, donde logró despedirse del torneo sin perder un solo partido en los 90 minutos reglamentarios.

El conjunto africano fue recibido entre banderas, cánticos y una auténtica fiesta popular. Los futbolistas recorrieron las principales avenidas de la ciudad a bordo de un camión descubierto, saludando a los aficionados que no dejaron pasar la oportunidad de agradecerles una participación que ya quedó escrita como la más importante en la historia del futbol caboverdiano.

Un Mundial que cambió la historia del país

Aunque no logró avanzar a los cuartos de final, Cabo Verde dejó una huella imborrable en el Mundial 2026. En la fase de grupos empató 0-0 con España, 2-2 con Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita, resultados suficientes para convertirse en una de las selecciones más incómodas del torneo.

Su aventura terminó en los 16avos de final, cuando llevó a Argentina hasta el tiempo suplementario. Después de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario, el conjunto africano terminó cayendo en la prórroga, quedándose muy cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas en la historia de las Copas del Mundo.

El sueño mundialista terminó, pero comenzó una nueva historia para Cabo Verde. Su selección regresó a casa entre aplausos, banderas y el reconocimiento de todo un país. REUTERS

La actuación del guardameta Vozinha, junto con el orden defensivo y la disciplina táctica del equipo, fueron algunos de los aspectos más destacados de un combinado que llegó al torneo como una incógnita y terminó marchándose con el reconocimiento de aficionados y especialistas.

"Dignificamos lo que es nuestro país"

Al finalizar el encuentro frente a Argentina, el entrenador Pedro Leitão Brito, mejor conocido como Bubista, resumió el sentimiento de toda una nación.

"Dignificamos lo que es nuestro país."

El estratega también destacó la personalidad con la que su equipo enfrentó a potencias internacionales durante toda la competencia.

Empatamos dos veces contra los campeones del mundo, lo llevamos a la prórroga... Más que nada, estamos orgullosos de nuestros jugadores. Mostramos nuestra identidad."

Las palabras del técnico encontraron eco este domingo entre los miles de seguidores que salieron a las calles para agradecer el esfuerzo de un grupo que cambió para siempre la percepción del futbol en el archipiélago africano.

La celebración tuvo además un significado especial, ya que coincidió con el 51 aniversario de la independencia de Cabo Verde, convirtiendo la jornada en una doble fiesta nacional. Entre música, banderas y aplausos, los futbolistas fueron recibidos como auténticos héroes, después de demostrar que, incluso en su primera experiencia mundialista, podían competir de tú a tú contra algunas de las selecciones más poderosas del planeta.