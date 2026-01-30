Víctor Dávila también prepara maletas, ¿habrá quinto refuerzo para América?

Con la inminente llegada de Rodrigo Aguirre a los Tigres, el América está en vías de otra salida más en la delantera, la del chileno Víctor Dávila.

Las negociaciones del Colo-Colo para repatriar al chileno se cayeron este jueves; sin embargo, el técnico del Cacique, Fernando Ortiz -exentrenador del América- insistió con su directiva para traer al futbolista de 28 años.

Fernando Ortiz ya entabló conversaciones con Víctor Dávila Mexsport

De este modo se reactivaron los esfuerzos del Colo-Colo y América no cierra las puertas, según la prensa chilena. Incluso El Tano Ortiz ya entabló conversaciones con Víctor Dávila, pese a que el club chileno ya se hizo de los servicios de un delantero, Lautaro Pastrán (mismo agente de Dávila).

En la oferta del Colo-Colo se mantiene la intención de recibirlo en préstamo, con opción a compra.

De irse el chileno de Coapa, ¿qué hará el América con el cupo de jugador No Formado en México?

André Jardine podría reactivar a Igor Lichnovosky Mexsport

Con el cambio en la directiva azulcrema, con Antonio Ibrahim como próximo director Deportivo, pero quien hila los objetivos e información del departamento de inteligencia deportiva, apostarán por un centro delantero o un extremo derecho.

La segunda opción, dependiendo del cuerpo técnico encabezado por André Jardine, es reactivar a Igor Lichnovosky. El defensa central chileno tiene contrato vigente con América, pero no fue dado de alta al necesitar una plaza NFM para la contratación del contención brasileño Rodrigo Dourado.

De este modo, Lichnovsky ayudaría a cubrir un puesto ante la baja por lesión de Israel Reyes, por su participación con la Selección Mexicana en la gira por Panamá y Bolivia. Mientras que en la delantera hay intención de Jardine por impulsar la participación del canterano azulcrema Patricio Salas.