Uriel Antuna ya está registrado con Pumas y podría debutar contra Santos

Uriel Antuna es oficialmente jugador de los Pumas de la UNAM y se encuentra habilitado para debutar con el conjunto auriazul en el duelo de esta noche frente a Santos Laguna, luego de aparecer registrado en el sitio web de la Liga MX.

El atacante mexicano no perdió tiempo y, tras firmar su contrato, se puso de inmediato bajo las órdenes del técnico Efraín Juárez, realizando su primera práctica con el equipo auriazul la noche del jueves en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, afinando detalles para integrarse cuanto antes al esquema del equipo.

Uriel Antuna ya entrenó con el primer equipo de los Pumas Pumas MX

Antuna llega en óptimas condiciones físicas, ya que realizó la pretemporada completa con los Tigres y tuvo actividad en el presente Clausura 2026, disputando tres partidos con el conjunto regiomontano y acumulando 110 minutos en el terreno de juego, por lo que su adaptación no representaría un problema para el cuerpo técnico del cuadro de la UNAM.

Aunque la decisión final recaerá en Efraín Juárez, el extremo mexicano cuenta con argumentos suficientes para ver minutos ante Santos Laguna, ya sea como titular o ingresando de cambio, en un partido clave para los universitarios.

El extremo mexicano, Uriel Antuna, ya está registrado con los Pumas Liga MX

En Pumas existe confianza en que Antuna pueda recuperar su mejor versión en esta nueva etapa y aportar desequilibrio, goles y asistencias a un ataque que ha carecido de contundencia en el arranque del torneo, pese a la inversión realizada en jugadores ofensivos.

De esta manera, los Pumas de la UNAM reanudarán su actividad en la Liga MX tras el parón de actividades en la que la Selección Mexicana enfrentó a Panamá y Bolivia, con la misión de conseguir su primera victoria en casa durante el Clausura 2026.