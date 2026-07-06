UEFA estalla contra la FIFA por habilitación de Folarin Balogun con Estados Unidos

La decisión de la FIFA de permitir que Folarin Balogun dispute los Octavos de Final del Mundial 2026 con Estados Unidos, a pesar de haber sido expulsado en el encuentro anterior frente a Bosnia y Herzegovina, provocó una ola de críticas y abrió un intenso debate sobre la aplicación del reglamento disciplinario.

El organismo rector del futbol explicó que la suspensión del delantero estadounidense quedó sin efecto tras aplicar una disposición contemplada en su Código Disciplinario, por lo que el atacante fue habilitado para enfrentar a Bélgica.

UEFA critica la decisión de la FIFA

La respuesta de la UEFA fue inmediata. Mediante un comunicado oficial, el organismo europeo aseguró que con esta determinación "se cruzó una línea roja", al considerar que se vulneró uno de los principios fundamentales del reglamento: el cumplimiento automático de una suspensión tras una tarjeta roja.

Además, la confederación advirtió que este tipo de resoluciones pueden afectar la credibilidad del sistema disciplinario y sentar un precedente que impacte futuras competencias internacionales.

Surgen dudas por una presunta influencia política

La controversia aumentó luego de que la habilitación de Balogun coincidiera con versiones sobre una supuesta intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien celebró públicamente la decisión de la FIFA.

Aunque no existe una confirmación oficial de que hubiera influencia política en la resolución, la situación generó cuestionamientos sobre la autonomía de los organismos deportivos y la transparencia en la toma de decisiones durante el Mundial 2026.

Bélgica analiza presentar una apelación

Por su parte, la Federación Belga expresó su inconformidad con la medida y analiza presentar una apelación, al considerar que se vulnera el principio de igualdad entre las selecciones participantes.

El caso de Folarin Balogun ya se perfila como una de las mayores polémicas del Mundial 2026, al poner sobre la mesa el debate sobre la interpretación de los reglamentos, la independencia de las autoridades deportivas y el impacto de decisiones excepcionales en la credibilidad del torneo.