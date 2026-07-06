Gustavo Alfaro conmueve en Paraguay tras el Mundial 2026: “Lo imposible no existe”

La Selección de Paraguay fue recibida con un emotivo homenaje tras su regreso al país luego de su destacada participación en el Mundial 2026. Miles de aficionados se congregaron para reconocer el esfuerzo del plantel, que logró devolver la ilusión al futbol paraguayo con una actuación histórica en la Copa del Mundo.

En medio de la celebración, el entrenador Gustavo Alfaro tomó la palabra y ofreció un discurso cargado de emoción, en el que agradeció el respaldo de la afición y destacó el compromiso de sus jugadores durante el torneo.

Alfaro destaca la entrega de la Selección de Paraguay

El técnico argentino aseguró que el grupo demostró que “lo imposible no existe”, tras competir con determinación ante rivales de alto nivel y superar obstáculos que, en la previa, parecían inalcanzables.

Alfaro resaltó que sus dirigidos enfrentaron cada partido con valentía, convicción y un fuerte sentido de identidad, lo que permitió recuperar el orgullo de representar a Paraguay en un Mundial.

Agradecimiento a la afición paraguaya

El estratega también reconoció el apoyo incondicional de los aficionados, quienes acompañaron al equipo a lo largo de toda su participación en el torneo.

Para Alfaro, uno de los mayores logros fue reconectar a la selección con su gente, generando nuevamente ilusión y sentido de pertenencia en torno al proyecto de la Albirroja.

El Mundial 2026, punto de partida de un nuevo ciclo

Finalmente, Gustavo Alfaro afirmó que la experiencia en el Mundial 2026 representa el inicio de un proyecto a largo plazo con grandes aspiraciones.

El entrenador señaló que lo aprendido servirá como base para los próximos desafíos internacionales, con el objetivo de consolidar a Paraguay como una selección competitiva y protagonista en el panorama del futbol mundial.