Caso Balogun: Bélgica denuncia irregularidades de la FIFA y promete llevar la disputa hasta el final

La Real Federación Belga de Futbol (RBFA) endureció su postura contra la FIFA tras la polémica habilitación de Folarin Balogun y acusó al organismo de actuar sin transparencia durante el proceso que permitió al delantero disputar los Octavos de Final del Mundial 2026.

A través de un comunicado, la federación aseguró que, al enterarse por los medios de comunicación de la decisión de levantar la suspensión automática del atacante estadounidense, solicitó formalmente una copia de la resolución y una explicación sobre el procedimiento aplicado. Sin embargo, denunció que nunca recibió la información solicitada.

Bélgica denuncia irregularidades en el procedimiento

De acuerdo con la RBFA, la única respuesta de la FIFA fue informar que la carta enviada sería considerada como un recurso, por lo que se designó a un juez y se otorgó a la federación belga un plazo de apenas unas horas para completar el proceso.

La federación sostuvo que esta actuación contradice el propio reglamento de la FIFA, ya que una apelación solo puede ser admitida cuando la decisión fundamentada ha sido notificada previamente a la parte recurrente, algo que —afirma— nunca ocurrió.

Acusan a la FIFA de ocultar información

Otro de los señalamientos más fuertes de la RBFA apunta a la reunión de coordinación previa al encuentro, donde, según el organismo, la FIFA eliminó deliberadamente de su presentación el apartado relacionado con la suspensión automática por tarjeta roja.

La federación recordó que ese tema había sido incluido en las reuniones previas de todos los partidos anteriores del Mundial 2026 y aseguró que, pese a solicitar explicaciones tanto de manera verbal como por escrito, nunca obtuvo una respuesta.

Bélgica impugnará la elegibilidad de Balogun

Ante la falta de una resolución oficial o una explicación por parte de la FIFA, la RBFA anunció que impugnará la elegibilidad de Folarin Balogun para el siguiente compromiso del Mundial.

Asimismo, dejó claro que, independientemente del resultado deportivo, continuará defendiendo lo que considera los principios de ética, transparencia y equidad deportiva, además de los intereses del futbol internacional.