¡Histórico! Sigue en vivo el juego 1,000 de los Mundiales entre Túnez y Japón desde Monterrey
No te pierdas todos los detalles del histórico partido 1,000 en la historia de los Mundiales entre las selecciones de Túnez y Japón en vivo desde la ciudad de Monterrey
un duelo especial en monterrey
La fortuna quiso que el juego entre Túnez y Japón del Grupo F que se realizará en Monterrey sea el número 1,000 en la historia de los Mundiales. En esta edición, crecerá bastante el conteo de partidos con una competencia de 48 selecciones que contempla 104 partidos. El Estadio Monterrey tendrá un lleno que hará inolvidable este choque del Grupo F.
Cuando los nipones no tiene en esférico, la presión es brutal. Dos o tres jugadores salen en buca del tunecino que tenga el esférico y lo presionan y le cortan las líneas claras de pase adelante.
Impresiona la forma como el público en el estadio regio está volcado del lado de los samuráis azules. Celebran y se emocionan con todo.
Por fin pudieron alejar el balón de su campo y los tunecinos ejecutaron su primer tiro de esquina.
Hervé Renard luce inquieto en el banquillo, pues su equipo se ve muy superado en el campo.
El arquero Aymen Dahmen logró una magistral atajada que evitó que el balón rebasara toda la línea de gol. Los tunecinos ya no sienten lo duro, sino lo tupido.
Dylan Bronn logró una barrida providencial con la que evitó que Daichi Kamada lograra el segundo gol.
Apenas unos minutos y un gol en contra hizo que Hervé Renard pidiera a sus jugadores que bajaran y defendieran en bloque bajo.
Daichi Kamada abre el marcador con un remate dentro del área chica para celebrar el gol 2,826 en la historia de los Mundiales.
El zagero Ellyes Skhiri traba a Ayase Ueda dentro del área, pero no se marca falta y no entra el VAR a corregir a István Kovács.
Japón recibe la primera falta en medio campo. Los samuráis azules dominan.
Túnez hace el saque inicial del partido 1,000 en la historia de los Mundiales.
Faltan unos minutos para el arranque de este partido. Todos están en la ceremonia de los himnos nacionales. Primero se escucha el tunecino y luego el japonés.
Los equipos ya terminan sus ejercicios de calentamiento.
La importancia de este partido es tal que la princesa Hisako de Takamado de Japón viajó a Nuevo León, para presenciar el duelo en directo.
FIFA dispuso que tanto las selecciones de Túnez como de Japón llevaran distintivos especiales en sus playeras por motivo del juego 1,000 en las Copas del Mundo; igulamente el cuerpo arbitral usará una camisa diferente dada la relevancia de este partido.
El largo camino hacia el primer millar de juegos en Mundiales de futbol comenzó con la victoria de Francia 4-1 sobre México el 13 de julio de 1930 en Uruguay. En aquella primera edición, apenas hubo 18 partidos para definir al primer campeón, que fueron los anfitriones charrúas.
La noche del juego 1,000 en Mundiales seguramente sorprenderá más al entrenador francés Hervé Renard, quien tiene apenas unos días en el banquillo tunecido luego del despido de Sabri Lamouchi tras la goleada de 5-1 ante los suecos.
Miles de aficionados tunecinos y japoneses llegaron a la Sultana del Norte para seguir a sus selecciones y ser testigos de este encuentro que ya tiene un sitio especial en la historia.
Japón llega a Monterrey con un punto en la bolsa, luego de haber empatado 2-2 con Países Bajos en su presentación; Túnez se fue con una goleada de 5-1 ante Suecia.
Tunecinos y japoneses serán los encargados de enfrentarse en el duelo 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, que se remontan a la edición de Uruguay 1930, cuando abrieron la historia franceses y mexicanos. Los samuraís azules ya dieron a conocer el 11 con el que afrontarán este duelo.