¡Histórico! Sigue en vivo el juego 1,000 de los Mundiales entre Túnez y Japón desde Monterrey

21:30 Hrs BIENVENIDOS A UNA VELADA PARA LA HISTORIA

Tunecinos y japoneses serán los encargados de enfrentarse en el duelo 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, que se remontan a la edición de Uruguay 1930, cuando abrieron la historia franceses y mexicanos. Los samuraís azules ya dieron a conocer el 11 con el que afrontarán este duelo.