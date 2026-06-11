Tras ganar a Sudáfrica se dispara reventa para el México vs Corea; boletos en medio millón de pesos

La victoria de México ante Sudáfrica por 2-0 ha generado mayor expectativa de que el equipo dirigido por Javier Aguirre podría avanzar en primera posición del grupo A que comparte con Corea del Sur y Chequia y, de cara al segundo encuentro, los boletos en la reventa se han disparado.

Unos minutos después de que concluyera el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, el portal de reventa Stubhub ya tenía boletos en 439 mil pesos sin cargos extras, esto en la zona de hospitalidad denominada Pitchside Loung alcanzando hasta los 531 mil pesos con los cargos extras que cobra la plataforma.

Las entradas más económicas para el partido del próximo 18 de junio en el Estadio Jalisco están cotizadas en 44 mil pesos (53 mil pesos con extras de servicio) y hasta los 157 mil pesos en gradas sin ser zona VIP.

México jugará su segundo encuentro en Jalisco siendo el único partido de la fase de grupos en el cual no estará en la Ciudad de México ya que regresarán para el cotejo contra Chequia, en lo que será el cierre del sector A.

Corea del Sur y Chequia inician su Mundial la tarde de este jueves en el Estadio Guadalajara en un partido donde los asiáticos parten como favoritos.

Precios se mantienen para enfrentar a Chequia

En cuanto a los boletos de reventa para el último partido de la fase de grupos hasta ahora no hay un aumento y la reventa los tiene desde los 35 mil pesos hasta los 342 mil pesos en la zona de hospitalidad más lujosa denominada Champions Club.

El partido ante los europeos podría definir la posición en que avanzaría México a la ronda de eliminación directa.