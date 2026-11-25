THE JAB: el boxeo como una experiencia que va más allá del gimnasio

En una ciudad donde el ritmo diario suele reducir la actividad física a una rutina solitaria, el pugilismo ha encontrado una vía para recuperar su esencia formativa y social. Bajo la premisa de que subir al cuadrilátero implica mucho más que cumplir con una sesión de acondicionamiento, THE JAB Mexican Boxing School celebró el pasado 21 de noviembre su Segundo Torneo de Socios, un encuentro diseñado para trasladar la disciplina del entrenamiento cotidiano a una experiencia comunitaria real.

La cita tuvo lugar en las instalaciones de THE JAB Del Valle, en la Ciudad de México, punto de reunión para integrantes de una comunidad que continúa expandiéndose a través de sus distintas sedes en Pedregal, Del Valle y UMAAH HAUS. Fue precisamente en este último espacio donde, el pasado 11 de julio, se llevó a cabo la primera edición de este formato, sentando las bases de una iniciativa que busca acercar a los practicantes amateur a la dinámica, el respeto y la emoción de una contienda organizada.

A diferencia de los esquemas tradicionales de acondicionamiento físico enfocados únicamente en el desgaste calórico, esta escuela de boxeo ha construido su identidad bajo la filosofía de "Más que entrenar, aprender a boxear". Durante la jornada en Del Valle, esa visión se tradujo en un ambiente de camaradería donde el aprendizaje técnico, la preparación mental y el respaldo entre compañeros ocuparon el centro de la escena. El cuadrilátero funcionó como un punto de encuentro para medir avances personales, pero también para fortalecer los lazos que se tejen día tras día entre guantes y costales.

Este modelo formativo encuentra su complemento natural en el ámbito competitivo de alto rendimiento a través de THE JAB Promotions. Como brazo promotor de la marca, esta división se ha enfocado en impulsar nuevo talento y en diseñar carteleras que integran el boxeo profesional con propuestas de música y entretenimiento, renovando la manera en que el público joven y las familias se acercan a este deporte.

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La actividad dentro de la organización no se detiene tras el cierre de su torneo interno. El siguiente paso en el calendario apunta directamente hacia el terreno profesional con la realización de THE JAB EXPERIENCE 2.0, función programada para el próximo 19 de diciembre de 2026.

Dicha velada estará encabezada por un atractivo duelo femenino en el que Sol Vargas se medirá ante Marilyn Badillo, contienda en la que estará en juego el Campeonato Plata Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Con este cruce titular, el proyecto cierra el año conectando dos mundos que suelen caminar por separado: el entusiasmo de quienes descubren el boxeo como un estilo de vida y la exigencia de quienes buscan la gloria en el profesionalismo.