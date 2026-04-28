Jannik Sinner se queja de los horarios en Madrid después de celebrar su vigésima victoria en Masters

Jannik Sinner derrotó al británico Cameron Norrie por 6-2 y 7-5 en una 1:27 horas para avanzar a los cuartos de final del Mutua Madrid Open, pero la victoria del número uno del mundo quedó opacada por su crítica a la organización del torneo por los horarios nocturnos que castigan a los tenistas.

El triunfo convirtió a Sinner en el segundo jugador de la historia en ganar sus primeros 20 partidos de Masters 1000 en una misma temporada, igualando una marca que ostentaba en solitario Novak Djokovic, lograda en 2011 y 2015. Sumando su racha desde París en noviembre pasado, el italiano acumula ya 25 victorias consecutivas en torneos de esa categoría y empata su mejor actuación en la Caja Mágica al alcanzar los cuartos de final.

Sinner no tardó en señalar lo que considera un problema estructural del torneo. En conferencia de prensa, el tenista de 23 años cuestionó la lógica de programar dos partidos a partir de las 8 de la noche cuando los encuentros difícilmente terminan antes de la medianoche.

No puedes pretender que los partidos terminen en una hora y media cada uno, y que a las 11 ya haya acabado el primer encuentro”, afirmó Sinner. “Cuando Jódar jugó por la noche fue muy, muy tarde: salió a la pista alrededor de las 11 y terminó alrededor de la 1. Desde mi punto de vista, eso es demasiado tarde.”

El italiano detalló la cadena de obligaciones que se acumula tras un partido nocturno y que impide el descanso adecuado. “Aunque tengas el día libre, los aficionados solo nos ven a nosotros en la pista, y luego terminamos a la 1:15. Pero después tienes rueda de prensa, recuperación, comer, tratamiento. En fin, no te acuestas hasta las 4 o 5”, explicó. “Te desbarata todo el día. Así que creo que podemos hacerlo mejor, definitivamente, desde este punto de vista”.

El propio calendario de este martes ilustró su argumento. Sinner disputó su partido a las 11 de la mañana; Rafael Jódar, su próximo rival, jugó horas después su duelo de octavos contra el checo Vit Kopriva, que ganó por 7-5 y 6-0 para alcanzar por primera vez unos cuartos de final de un Masters 1000. La noche anterior, Jódar había terminado su partido contra el brasileño Joao Fonseca pasada la una de la madrugada.

Es de sentido común que yo jugara a las 11 de la mañana y que Jódar comenzara su partido a las cuatro de la tarde, porque él también necesita un poco más de descanso”, señaló Sinner.

El italiano Jannik Sinner pidió a la organización del torneo en Madrid una mejor programación de los partidos. Reuters

Jannik Sinner busca una marca en la ATP

El de San Cándido busca convertirse en el primer jugador capaz de ganar cinco torneos ATP Masters 1000 consecutivos, tras sus títulos en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo. En Madrid solo ha perdido dos sets de los 52 disputados en eventos de esta categoría durante la temporada.

El partido de este martes se resolvió en la pista Manolo Santana sin que Norrie pudiera generar ni un solo punto de quiebre en el primer set. En el segundo, el británico aprovechó un error inusual de Sinner para romper el saque y empatar a tres, pero cedió su servicio en el undécimo juego con una doble falta en el momento más decisivo.

El cuarto de final entre Sinner y Jódar está programado para las cuatro de la tarde del miércoles en la Caja Mágica. El italiano llega como favorito, pero el joven español acumula ya dos victorias seguidas en el torneo y representará la ilusión local en una pista que promete ambiente.