¿Un gran partido? Thierry Henry dice que el PSG vs. Bayern Múnich es “futbol de Tik Tok”

Thierry Henry simplemente va contra la corriente. El exjugador francés, desde hace varios años analista de televisión, fue claro al decir que el espectáculo que ofrecieron el PSG y el Bayern Múnich fue “futbol de Tik Tok”. Una victoria del conjunto parisino 5-4 que desnudó a ambos equipos en el tema defensivo.

Henry comenzó su análisis comentando que se había divertido mucho con el partido y más luego de que se decía que el futbol se había vuelto aburrido, pero su comentario fue más profundo, al analizar el despliegue de ambos equipos.

Escuchen, necesitamos tener una conversación seria sobre lo que estamos viendo. Para los aficionados, por supuesto, es emocionante, nueve goles, de un área a la otra, momentos por todos lados. Todos están en las redes sociales gritando: "¡Oh, qué partido!". ¿Pero lo es? ¿En serio? Tenemos que parar. Tenemos que dejar de llamar a esto "gran futbol". Lo que vimos esta noche... no fue una semifinal de la Champions League. Fue fútbol callejero. Fue un patio de juegos. Fue un "tú anotas, luego yo anoto".

Henry cuestionó su un partido de 5-4 es lo que debe verse a un paso de la final de la Champions League durante su intervención en el programa de la cadena CBS.

¿Dónde está la calidad? ¿Dónde está la estructura defensiva? Vi una semifinal esta noche donde el enfoque táctico era esencialmente "tú anotas, luego nosotros anotamos". Es caótico. Es de un área a la otra, sí, pero por todas las razones equivocadas. Tengo mucho respeto por el juego, pero esto... esto no es lo que debería verse en una semifinal europea de élite”.

No quiero un 5-4. Denme un 1-0 donde cada entrada se sintiera como una guerra. Denme un partido donde los defensores realmente defiendan. No vi a dos equipos que supieran cómo cerrar una puerta y echarle llave. Es llamativo, es "futbol de TikTok", pero la joya del juego está desapareciendo. Todos persiguiendo momentos, jugadas destacadas, números. Pero el fútbol no se trata solo de brillar individualmente. Se trata de control, disciplina y responsabilidad colectiva.

El duelo de vuelta de esta serie será el miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena de Múnich.