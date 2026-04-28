¡De locura! GP de Miami 2026 podría tener lluvia intensa el domingo

Luego de un mes sin actividad en la Fórmula 1 como consecuencia de las cancelaciones de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita, por los conflictos de Medio Oriente entre Irán e Israel, la máxima categoría del automovilismo regresa con el Gran Premio de Miami de este fin de semana, una carrera que podría ofrecer sorpresas.

El Autódromo Internacional de Miami, alrededor del Hard Rock Stadium, se prepara para un fin de semana de contrastes térmicos y una humedad asfixiante. Mientras que el viernes y el sábado el calor será el principal desafío para la degradación de los neumáticos, con máximas de hasta 32°C, el domingo de carrera presenta un panorama drásticamente distinto.

De acuerdo con los pronósticos, el 70% de probabilidad de lluvia para el domingo pone en jaque las estrategias de las escuderías. Se esperan tormentas eléctricas que podrían presentarse justo antes o durante la carrera.

La situación ya ha puesto sobre aviso a los ingenieros quienes tendrán que aprovechar la única práctica, que en esta ocasión es de una hora con 30 minutos, el viernes por la mañana para analizar todos los datos. Miami es la segunda fecha del calendario bajo el formato sprint, por lo que el programa de competencia es más compacto con la carrera corta el sábado y la calificación definitiva en la misma tarde de ese día.

Sumado a este factor, los equipos tendrán que aprovechar los 90 minutos del viernes para analizar la configuración de la nueva normativa técnica establecida por la FIA referentes al sistema eléctrico, esto con el objetivo de evitar diferenciales de velocidades como el de Oliver Bearman y Franco Colapinto en Japón y que provocaron un fuerte accidente.

Horario del Gran Premio de Miami de la F1 2026

La carrera del Gran Premio de Miami está programada para disputarse a las 14 horas del domingo.