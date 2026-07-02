El gol antes del gol: por qué unos celebran antes que otros aunque vean el mismo partido del Mundial

Escuchas un grito en la casa de al lado. Alguien ya está celebrando. Tú miras la pantalla y el delantero apenas acomoda el cuerpo para rematar. Unos segundos después, ahora sí: gol. No fue magia, mala suerte ni que el vecino tenga poderes futboleros. Lo que pasó tiene nombre: latencia.

La latencia es el tiempo que tarda una transmisión en llegar desde el lugar donde ocurre la acción hasta el dispositivo donde la vemos. En un partido, el gol sucede una sola vez, pero no todas las pantallas lo reciben al mismo tiempo. Por eso una persona puede verlo en televisión abierta, otra en streaming, otra en el celular y todas estar viviendo “el mismo partido”… pero en momentos distintos.

La señal pasa por cámaras, producción, codificación, centros de datos, CDN e internet antes de llegar al espectador. Alexandro Medrano

Antes de aparecer en tu pantalla, la señal hace un viaje largo: sale de la cancha, pasa por cámaras, producción, codificación, centros de datos, redes de distribución, internet y finalmente llega a tu dispositivo. Cada paso suma milisegundos. El problema es que, cuando se acumulan, esos milisegundos se vuelven segundos. Y en futbol, unos segundos son una eternidad: alcanzan para gritar, spoilear y arruinarle la emoción a media cuadra.

Radio, televisión y streaming pueden mostrar el mismo partido con distintos segundos de retraso. Alexandro Medrano

No todos los medios llegan igual de rápido. La radio suele ser casi inmediata. La televisión abierta o por cable puede tener algunos segundos de retraso. El streaming convencional puede tardar bastante más, porque necesita comprimir, dividir y distribuir el video para millones de personas al mismo tiempo. Por eso la calidad de imagen no siempre significa menor retraso: puedes estar viendo el partido hermoso, nítido, casi cinematográfico… pero tarde.

La latencia se acumula en varias etapas: captura, producción, codificación, distribución, conexión y buffer. Alexandro Medrano

El retraso tampoco ocurre en un sólo punto. Se acumula paso a paso. La captura de cámaras añade muy poco. La producción y la codificación suman más. La distribución mundial puede ser una de las etapas más pesadas, porque la señal debe viajar por redes, servidores y rutas digitales. Luego todavía falta la conexión del usuario y el buffer del dispositivo, ese pequeño colchón que evita que la transmisión se corte, pero también puede retrasarla.

Las nuevas tecnologías de streaming buscan reducir el retraso para acercarse al tiempo real. Alexandro Medrano

Durante años, la gran carrera de las transmisiones deportivas fue ver mejor: HD, 4K, HDR, más definición, más detalle. Ahora la batalla también es otra: ver antes. Tecnologías como LL-HLS y LL-DASH buscan reducir la demora para que el streaming se acerque más al tiempo real. Porque en el deporte en vivo, la experiencia no sólo depende de cómo se ve la imagen, sino de cuándo llega.

La señal de un gol puede viajar por redes globales antes de llegar a la pantalla del aficionado. Alexandro Medrano

Un gol puede recorrer miles de kilómetros antes de llegar a tu pantalla. Cruza estadios, centros de datos, cables submarinos, redes de distribución y proveedores de internet. La distancia ya no es sólo física: es tecnológica.

Así que la próxima vez que escuches el gol en el Mundial antes de verlo, no culpes al vecino. Bueno, un poquito sí, por gritón. Pero la verdadera razón es otra: tu gol todavía venía en camino.