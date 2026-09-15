El gran gesto de los Steelers con México: Lanzan una Toalla Terrible tricolor por fiestas patrias

Los Pittsburgh Steelers lanzaron en su tienda virtual un artículo oficial diseñado exclusivamente para la afición mexicana, que en estas épocas de fiestas patrias podrá adquirir su icónica Toalla Terrible con motivos tricolores. Este producto especial busca consolidar el arraigo de la franquicia en el mercado nacional, donde goza de una de las comunidades más grandes del planeta.

El equipo de la NFL anunció a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que la prenda ya se encuentra disponible para su compra en línea. El costo oficial de la Toalla Terrible mexicana es de 250 pesos (cifra que excluye los cargos logísticos por envío). El accesorio con elementos tricolores tiene sólidos argumentos comerciales para convertirse en un éxito de ventas instantáneo, considerando que los Steelers disputan el liderato de popularidad en el país junto a los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers.

¿Cuál es el origen de la Toalla Terrible de los Steelers?

Este accesorio se ha consolidado por más de 50 años como el símbolo indispensable para apoyar al equipo en el emparrillado. Su origen se remonta al 27 de diciembre de 1975 por ingenio de Myron Cope, el icónico cronista radial de la escuadra de Pensilvania:

El origen del amuleto: Ante un partido clave de postemporada, Cope buscaba un elemento accesible que encendiera la pasión de las tribunas y luciera impactante en las transmisiones de televisión.

Ante un partido clave de postemporada, Cope buscaba un elemento accesible que encendiera la pasión de las tribunas y luciera impactante en las transmisiones de televisión. El éxito: Incitó a la fanaticada a llevar una simple toalla amarilla o negra de casa. Miles de ellas se agitaron en el antiguo Three Rivers Stadium impulsando la victoria, marcando el inicio de una tradición que ha acompañado a la franquicia en múltiples campeonatos de Super Bowl.

Myron Cope y el legado en la Merakey Allegheny Valley School

Más allá de su mística deportiva, este accesorio posee un valioso trasfondo humano. En 1996, Myron Cope cedió de forma altruista todos los derechos intelectuales de la toalla a la escuela Merakey Allegheny Valley School, una institución especializada que atiende a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, donde residía su hijo autista.

Desde entonces, todas las ganancias millonarias recaudadas por la venta de toallas oficiales se donan íntegramente a esta noble causa, transformando un amuleto del fútbol americano en un símbolo perpetuo de solidaridad social.