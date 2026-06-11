¡Sorprendente! Jorge Campos confiesa el secreto de Francia 98 que le urge al Tri para el Mundial

La emoción está a tope. A solo unas horas de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana recibió una dosis de motivación de parte de una de sus máximas leyendas. Jorge Campos alzó la voz para pedirle tranquilidad y confianza a los jugadores dirigidos por Javier Aguirre, recordando una curiosa anécdota que cambió su mentalidad en Francia 98.

El 'Brody', famoso por sus espectaculares atajadas y sus uniformes multicolores, confesó que el secreto de su éxito en las Copas del Mundo nació gracias a una recomendación de Manuel Lapuente que involucraba un deporte totalmente ajeno a las canchas de fútbol.

El secreto de Campos en Francia 98: El Golf

Para el exarquero acapulqueño, la salud mental y el manejo del estrés son las llaves para brillar en un torneo de esta magnitud, especialmente jugando ante tu propio público.

En el Mundial del 98 el profe Lapuente me dijo que tenía que jugar golf para tener más tranquilidad y no andar como loco corriendo por todos lados. Eso lo aprendí demasiado tarde; en uno de mis mejores mundiales me iba a jugar golf y después a la concentración, porque la presión siempre va a existir y es muy, muy fuerte”, expresó Campos.

El llamado a los jóvenes para hacer historia en casa

México vivirá su tercera Copa del Mundo como anfitrión, un escenario que añade una exigencia máxima sobre la nueva camada de futbolistas. Campos confía plenamente en que este plantel tiene los argumentos necesarios para romper esquemas.

México tiene un tercer Mundial y de verdad, espero que controlen esa presión, que sea un gran partido y disfrutemos todos. Pero sobre todo, los jóvenes tienen que disfrutar este Mundial; la mayoría no juega golf, pero es lo que me recomendaron y me fue muy bien", manifestó con su característico carisma.

Finalmente, el hoy analista deportivo cerró con un contundente mensaje de fe de cara al debut mundialista: "Le deseo suerte a este equipo, a este México. Estamos en casa y creo que vamos a hacer historia”.