¿Peligra Raúl Jiménez? Wolverhampton despide a su DT a días de anunciar al mexicano

Los Wolverhampton Wanderers decidieron que iniciarán completamente de cero en su aventura por la segunda división del futbol inglés y anunciaron el despido de Rob Edwards, y de todo su cuerpo técnico.

La decisión llega apenas unos días después de que el club, que actualmente milita en la Championship, ilusionara a sus seguidores al confirmar el regreso del delantero mexicano Raúl Jiménez, un histórico dentro del equipo y que recién quedó fuera del Fulham tras el final de la temporada 2025-2026 de la Premier.

El estratega había asumido el cargo en noviembre de 2025 en medio de una profunda crisis. Aunque la directiva reconoció el esfuerzo por estabilizar al equipo, una revisión exhaustiva al concluir la temporada determinó que era necesario un cambio de rumbo para buscar el ascenso.

A través de un comunicado oficial, el presidente ejecutivo de la institución, Nathan Shi, agradeció el compromiso del técnico en una etapa tan compleja, explicando los motivos detrás de la destitución. El directivo admitió los dilemas internos que enfrentó la junta al señalar que:

"Esta ha sido una decisión extremadamente difícil. Tras el final de la temporada, llevamos a cabo una revisión exhaustiva de cada aspecto de la operación futbolística".

Asimismo, Shi quiso dejar en claro que la salida del timonel no se debió a un mal desempeño de su parte, aclarando que:

"Nuestra decisión no fue sobre el carácter, la profesionalidad o la dedicación. Se trató de determinar qué creemos que le da a los Wolves la mejor oportunidad de avanzar desde una perspectiva deportiva".

Finalmente, el presidente subrayó que la dolorosa medida responde a las altas exigencias del club, concluyendo que:

"Habría sido más fácil continuar con lo que era familiar. Sin embargo, el liderazgo no se trata de elegir el camino más fácil, sino de tomar las decisiones difíciles que creemos que son correctas para el futuro del club".

Mientras los Wolves ya han iniciado el proceso para contratar a un nuevo director técnico que lidere este proyecto en la Championship, la afición aguarda con incertidumbre cómo afectará esta decisión en el regreso de Raúl Jiménez.