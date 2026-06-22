Sergio Canales regresa al Racing de Santander tras su etapa con Rayados

Sergio Canales volverá a vestir la camiseta del Racing de Santander. El conjunto cántabro anunció oficialmente el regreso del mediocampista español, quien retorna al club donde inició su carrera profesional después de su destacada etapa con Rayados de Monterrey en la Liga MX.

El fichaje del exseleccionado español representa uno de los movimientos más emotivos del mercado de verano en España, ya que significa el regreso de uno de los futbolistas más importantes surgidos de la cantera racinguista en las últimas décadas.

Sergio Canales firma hasta 2028 con el Racing

A sus 35 años, Sergio Canales firmó contrato con el Racing de Santander hasta 2028 y se convierte en el primer refuerzo del club para afrontar su regreso a LaLiga.

El mediocampista se formó en las categorías inferiores del conjunto verdiblanco y debutó con el primer equipo en 2008, antes de construir una exitosa carrera en clubes como el Real Madrid, Valencia, Real Sociedad y Real Betis.

Su exitoso paso por Rayados de Monterrey

Durante su estancia con Rayados de Monterrey, Canales se consolidó como una de las principales figuras del equipo gracias a su calidad técnica, visión de juego y liderazgo dentro del terreno de juego.

El español se mantuvo como uno de los futbolistas más determinantes de la Liga MX, situación que despertó el interés de varios equipos antes de tomar la decisión de regresar a su ciudad natal para afrontar una nueva etapa en el futbol europeo.

Un regreso cargado de emoción para Racing

La vuelta de Sergio Canales tiene un profundo significado sentimental tanto para el jugador como para la institución. La directiva del Racing de Santander había intentado concretar su regreso durante varias temporadas y finalmente logró cumplir uno de los grandes deseos de la afición.

Además de aportar experiencia y calidad futbolística, el exjugador de Rayados será una de las piezas clave del proyecto deportivo para la temporada 2026-27, en la que el club buscará consolidarse nuevamente en la máxima categoría del futbol español.