George Russell tuvo un cierre frenético para quitarle la ‘pole position’ a Charles Leclerc, al cronometrar mejor tiempo que el de Ferrari en la Clasificación del GP de Austria 2026 de la F1. Lewis Hamilton partirá como tercero en la parrilla de salida de este domingo.

Por su parte, Max Verstappen sufrió un accidente durante su última vuelta rápida. El piloto de Red Bull se salió a la grava y chocó contra el muro en la curva nueve.

George Russell saldrá desde la posición de honor en la parrilla de salida del GP de Austria 2026 de F1 Reuters

A George Russell se le archivó una investigación por una posible infracción de la bandera amarilla doble tras el accidente de Verstappen.

Max Verstappen tuvo un percance en la Clasificación del GP de Austria 2026 de F1 Reuters

“Vi la bandera amarilla, levanté mucho el pie del acelerador al entrar en la curva... era una sola bandera amarilla y debería estar bien”, comentó Russell.

ASÍ QUEDÓ LA PARRILLA DE SALIDA DEL GP DE AUSTRIA 2026 DE F1:

1. George Russell.

2. Charles Leclerc.

3. Lewis Hamilton.

4. Kimi Antonelli.

5. Max Verstappen.

6. Lando Norris.

7. Oscar Piastri.

8. Isack Hadjar.

9. Liam Lawson.

10. Arvid Lindblad.

11. Pierre Gasly.

12. Gabriel Bortoleto.

13. Oliver Bearman.

14. Nico Hulkenberg.

15. Esteban Ocon.

16. Franco Colapinto.

17. Carlos Sainz.

18. Alexander Albon.

19. Sergio ‘Checo’ Pérez.

Sergio 'Checo' Pérez volvió a sufrir con su Cadillac Reuters

20. Valtteri Bottas.

21. Fernando Alonso.

22. Lance Stroll.