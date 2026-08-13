QUEDA FUERA. Efraín Juárez y Gyori ETO de Hungría, eliminados de la Conference League

El equipo que dirige el Director Técnico mexicano, Efraín Juárez, el Gyori ETO de Hungría, fue eliminado de la Conference League tras empatar 1-1 ante el Riga FC de Letonia.

El empate no fue suficiente, toda vez que en el duelo de ida, el Riga derrotó 1-0 al cuadro de Efra, lo que resultó en un global de 2-1.

La posibilidad estuvo latente durante prácticamente todo el encuentro. El conjunto húngaro se puso en ventaja de penalti de Željko Gavrić al minuto 28. El marcador se mantuvo así hasta el 88, cuando Caio Ferreira consiguió el empate que significaría la victoria global para los dirigidos del mexicano.

Antes de iniciar su aventura por el futbol húngaro, Efraín Juárez fue Director Técnico de los Pumas de la UNAM, equipo con el que trabajó dos torneos (poco más de 15 meses). En el segundo certamen, los Pumas alcanzaron una cifra histórica de puntos (36) y disputaron la Final del Torneo Clausura 2026 ante La Máquina de Cruz Azul, donde cayeron 2-1.