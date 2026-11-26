Carlos Salcedo renovó contrato con Rayados hasta mediados de 2028. Tras ya dos temporadas del ‘Titán’, el conjunto regio decidió activar la cláusula para extender la estancia del defensor en el equipo. Así, La Pandilla mantendrá a uno de sus defensas más utilizados durante este Apertura 2026 por tres torneos más.

De acuerdo con reportes de TUDN, el zaguero firmó un nuevo vínculo hasta el verano de 2028. Es decir, el ‘Titán’ estará el Clausura y Apertura 2027, así como el Clausura 2028. Así, el central tendrá 34 años cuando finalice este nuevo contrato con el conjunto regiomontano. Sin embargo, la extensión no solo fue en la duración.

Según los mismos reportes, Salcedo también recibió un aumento salarial. De igual manera, también le dieron una bonificación por haber firmado la renovación y tendrá incentivos de acuerdo a objetivos alcanzados semestre por semestre con La Pandilla.

Carlos Salcedo en disputa con Henry Martín MEXSPORT

Carlos Salcedo llegó a Rayados para el Clausura 2025. Sin embargo, antes de debutar con el conjunto regio sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior, lesión que lo dejó fuera de ese torneo. Para el siguiente semestre regresó, pero apenas sumó cuatro juegos con un acumulado de 123 minutos.

Pero ya para este 2026, Carlos Salcedo se ha convertido en uno de los jugadores recurrentes para la defensa de Rayados. Tanto en el Clausura como en el Apertura jugó un total de 11 partidos en cada uno, en donde tuvo casi la misma cantidad de minutos con 833 y 838 respectivamente.

Sin embargo, su renovación ha sido un tanto cuestionada por la afición de Rayados. Estos señalamientos se deben específicamente a las fallas en momentos clave del ‘Titan’. Incluso, lo que más se le recrimina a Salcedo es que en distintas ocasiones ha dejado a Monterrey con un jugador menos en múltiples ocasiones.

Carlos Salcedo ha sido expulsado tres veces en el AP26 MEXSPORT

En este Apertura 2026, Carlos ha recibido tres tarjetas rojas. La primera fue en la Jornada 3 ante Atlas, la segunda ante Toluca en la Fecha 16 y la más reciente fue ante Pumas en el último duelo de temporada regular, en el cual Monterrey se jugaba su boleto a la Liguilla del futbol mexicano.