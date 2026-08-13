¿Qué necesitan América y Cruz Azul para clasificar en la Leagues Cup?

América y Cruz Azul buscarán este jueves asegurar su clasificación a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026, cuando disputen sus últimos partidos de la primera fase.

Las Águilas enfrentarán al Austin FC a las 18:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, en Austin, Texas, mientras que la Máquina jugará frente al Chicago Fire a las 19:00 horas, tiempo local, en Bridgeview, Illinois.

Los dos equipos capitalinos llegan con seis puntos después de ganar sus primeros dos encuentros y dependen prácticamente de sí mismos para mantenerse entre los cuatro mejores representantes de la Liga MX y avanzar a la ronda de eliminación directa.

La competencia entrega cuatro lugares a los clubes mexicanos y otros cuatro a los equipos de la MLS, por lo que la última jornada será determinante para establecer el orden definitivo de los clasificados y, posteriormente, los cruces de los Cuartos de Final.

¿Qué necesita América para clasificar?

América llega a su duelo frente al Austin FC con seis unidades y una diferencia de goles que lo coloca en una posición favorable dentro de la tabla de la Liga MX.

Las Águilas asegurarían su clasificación con una victoria, resultado que las llevaría a nueve puntos y les permitiría pelear incluso por uno de los primeros lugares entre los clubes mexicanos.

Un empate también sería suficiente para que América llegue a siete unidades y quede por encima de los equipos que terminaron su participación con seis puntos.

Una derrota, en cambio, obligaría al conjunto azulcrema a depender de la diferencia de goles y de lo que suceda en el partido de Cruz Azul, aunque la ventaja construida durante sus primeros dos encuentros lo mantiene con buenas posibilidades de avanzar.

América, por lo tanto, tiene el panorama claro: sumar al menos un punto le permitiría evitar cualquier combinación y asegurar su presencia en los Cuartos de Final.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar?

Cruz Azul enfrenta un escenario similar antes de medirse al Chicago Fire.

La Máquina también suma seis unidades y una victoria la llevaría a nueve puntos, suficientes para confirmar su clasificación sin depender de ningún otro resultado.

Un empate permitiría al conjunto celeste alcanzar siete unidades y superar a los equipos que ya finalizaron la primera fase con seis.

Una derrota, sin embargo, dejaría a Cruz Azul obligado a revisar la diferencia de goles y el resto de los resultados para conocer su posición definitiva dentro de la clasificación mexicana.

La Máquina tiene un margen ligeramente menor que América, por lo que sacar al menos un punto frente al Chicago Fire sería la manera más sencilla de sellar su boleto.

También está en juego la posición

América y Cruz Azul no solamente buscarán asegurar su lugar en la siguiente ronda, también intentarán terminar lo más arriba posible dentro de la clasificación de la Liga MX.

El orden final será importante porque determinará los cruces de los Cuartos de Final, instancia en la que los cuatro mejores clubes mexicanos se enfrentarán a los cuatro clasificados de la MLS.

León y Toluca llegan mejor colocados en la pelea por los primeros puestos, mientras que América y Cruz Azul tienen en sus manos completar el grupo de representantes mexicanos en la ronda de eliminación directa.

Las Águilas y la Máquina llegan invictas y con el destino en sus manos. Un resultado positivo este jueves será suficiente para evitar calculadoras y confirmar su lugar entre los ocho mejores de la Leagues Cup 2026.