Los 10 partidos que no te puedes perder de LaLiga 2026-2027

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid volverán a protagonizar buena parte de los reflectores, pero la temporada también tendrá derbis, visitas complicadas y encuentros que podrían convertirse en puntos de inflexión en la pelea por el título.

De los 38 partidos que disputará cada equipo, hay algunos que simplemente no se pueden perder. Estos son los diez que, desde el inicio de la campaña, vale la pena marcar en rojo.

Barcelona vs Athletic Club | Jornada 1 | 27 de agosto de 2026

La temporada comenzará con una prueba de alto voltaje para el Barcelona. El conjunto azulgrana arrancará el campeonato en casa, ante un Athletic Club que visitará un escenario siempre exigente y que pondrá a prueba desde el primer día las aspiraciones del equipo catalán.

No será simplemente el primer partido de una nueva temporada: será la primera oportunidad para conocer la versión del Barcelona que buscará pelear nuevamente por todo. Con el Camp Nou como escenario, el debut tendrá además el ingrediente de comenzar el camino frente a un rival histórico del futbol español.

2. Sevilla vs Atlético de Madrid | Jornada 3 | 29 de agosto de 2026

Apenas unas semanas después del inicio llegará otro examen importante. El Atlético de Madrid tendrá que visitar al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, uno de los estadios donde el futbol se vive con una intensidad especial.

Es uno de esos encuentros que pueden parecer tempranos en el calendario, pero que sirven para conocer rápidamente las credenciales de un candidato. Un tropiezo en agosto no define una temporada, aunque una victoria de visitante puede comenzar a construir confianza.

3. Atlético de Madrid vs Real Madrid | Jornada 7 | 20 de septiembre de 2026

El primer gran derbi madrileño de la temporada llegará en septiembre.

Atlético y Real Madrid volverán a enfrentarse en un partido que trasciende la tabla de posiciones. Es intensidad, rivalidad y orgullo. Además, será una primera oportunidad para ver cómo responden ambos equipos cuando la presión y el escenario aumentan.

En un campeonato tan largo, los derbis siempre tienen un capítulo aparte.

Barcelona vs Real Madrid El primer clásico de la temporada.

Una de las más grandes rivalidades del futbol europeo.

4. Barcelona vs Real Madrid| Jornada 10 | 25 de octubre de 2026

El primer Clásico de la temporada.

El Barcelona será el encargado de recibir al Real Madrid en el primer capítulo de una de las rivalidades más importantes del futbol mundial. El escenario será la casa azulgrana y, aunque todavía quedará mucho campeonato por delante, un enfrentamiento entre estos dos gigantes nunca es un partido más.

Para entonces, ambos equipos ya habrán tenido varias jornadas para mostrar su nivel y comenzar a definir sus aspiraciones. Será, por tanto, una primera gran oportunidad para medir fuerzas en la carrera por LaLiga y para descubrir quién llega mejor preparado al primer gran duelo de la temporada.

Además, el resultado podría tener un peso especial en la confianza de ambos equipos: ganar un Clásico tan temprano no garantiza un campeonato, pero sí puede convertirse en un golpe de autoridad frente al máximo rival.

5. Sevilla vs Real Betis | Jornada 13 | 22 de noviembre de 2026

En Sevilla hay un partido que se juega con una lógica diferente.

Real Betis y Sevilla protagonizarán el Gran Derbi, uno de los enfrentamientos con mayor rivalidad del futbol español. Aquí no importa demasiado quién llegue mejor colocado en la clasificación: durante 90 minutos, la ciudad se divide en dos.

Es un partido para vivirlo, más que para explicarlo. Y por eso no puede faltar en la lista.

6. Barcelona vs Atlético de Madrid | Jornada 23 | 7 de febrero de 2027

La segunda mitad del campeonato comenzará a poner otra presión sobre los grandes.

Barcelona y Atlético se encontrarán en febrero, cuando cada punto empezará a tener un valor diferente y la pelea por los primeros lugares podría estar mucho más definida.

Es un duelo entre dos equipos acostumbrados a competir por lo máximo y que puede convertirse en uno de esos partidos que, al final de la temporada, se recuerdan cuando se repasa dónde se ganó o se perdió un campeonato.

7. Real Madrid vs Athletic Club | Jornada 24 | 14 de febrero de 2027

El Athletic volverá a aparecer en un partido de alto perfil, esta vez visitando al Real Madrid.

La combinación entre un rival histórico y el Santiago Bernabéu convierte este encuentro en una prueba interesante para ambos. Para el Real Madrid, será una oportunidad de demostrar su fortaleza en casa; para el Athletic, una ocasión para competir ante uno de los grandes en un escenario donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Además, llegará en una etapa del torneo en la que la tabla comenzará a pesar cada vez más.

8. Villarreal vs Real Madrid | Jornada 27 | 7 de marzo de 2027

Si algo caracteriza a este partido es el momento en el que aparece.

Marzo significa que la recta final comienza a acercarse y que los equipos que aspiran al título ya no pueden permitirse demasiados tropiezos. La visita del Real Madrid al Villarreal puede convertirse en una prueba determinante lejos de casa.

Es el tipo de partido que quizá no tenga la etiqueta de Clásico o derbi, pero que puede terminar teniendo una importancia enorme en la clasificación.

9. Real Madrid vs Atlético de Madrid | Jornada 30 | 4 de abril de 2027

Segundo derbi madrileño de la temporada, pero con un ingrediente adicional: el calendario.

La Jornada 30 significa que quedarán solamente ocho fechas después de este encuentro. Si Real Madrid y Atlético llegan peleando en la parte alta, el derbi podría tener consecuencias directas en la carrera por el campeonato.

Ya no habrá tiempo para corregir demasiados errores. Cada punto comenzará a valer oro y un derbi en abril puede tener un peso completamente distinto al de septiembre.

Real Madrid vs Barcelona José Mourinho vs Hansi Flick

Un Clásico que podría definir el título.

10. Real Madrid vs Barcelona | Jornada 35 | 9 de mayo de 2027

Y llegamos al partido que podría cerrar esta lista con broche de oro.

Real Madrid y Barcelona se enfrentarán por segunda ocasión en la temporada, pero esta vez el escenario será completamente diferente. El Santiago Bernabéu será el escenario de un Clásico que llegará en la Jornada 35, a solo tres fechas del final del campeonato.

Si ambos llegan con posibilidades de conquistar LaLiga, este partido podría convertirse literalmente en una final por el título. Tres puntos en mayo pueden cambiar por completo el destino de una temporada y dejar al ganador con una ventaja decisiva en la recta final.

El calendario no podía pedir un mejor cierre para los partidos imperdibles: un Clásico en el Bernabéu, con el campeonato posiblemente en juego y prácticamente sin margen para equivocarse.

Diez partidos, una temporada por delante

LaLiga volverá a ofrecer mucho más que una pelea entre tres gigantes. Habrá estadios que harán sentir su peso, rivalidades históricas, partidos que podrán cambiar el rumbo de una temporada y encuentros en los que cada punto tendrá una historia detrás.

El calendario ya está escrito. Ahora falta lo más importante: que ruede el balón.

Y si hay que elegir diez fechas para marcar en rojo, estas son las que nadie debería perder de vista.