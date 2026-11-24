Pumas hizo válida la opción de compra por Robert Morales y aseguró la continuidad del delantero paraguayo hasta 2029. Después de su primer año completo con Universidad Nacional, la directiva decidió adquirir de manera definitiva sus derechos federativos, por lo que el atacante dejará de pertenecer a Toluca.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Club Universidad Nacional confirmó la operación y destacó que esta decisión forma parte de los primeros movimientos de la institución de cara al fortalecimiento de su plantilla para los siguientes torneos. Asimismo, mostró a la 'Pantera' en Cantera mientas firmaba su nuevo contrato, que lo vincula con los auriazules hasta 2029.

Robert Morales festejando un gol con Pumas MEXSPORT

“Tras el análisis realizado al término del Torneo Apertura 2026, la directiva ha dado un primer paso hacia el reforzamiento del plantel al hacer válida la opción de compra del jugador Robert Morales, quien gracias a esto estará vinculado a nuestra institución hasta 2029. El Club Universidad Nacional continuará trabajando en el fortalecimiento del equipo”, se lee en el comunicado.

Fuentes revelaron a Excélsior que la compra del atacante paraguayo rondó los cuatro millones de dólares, cantidad que Pumas desembolsará para adquirir sus derechos a Toluca. De esta manera, el equipo universitario concreta una de las operaciones que tenía pendientes tras el préstamo del futbolista.

Robert Morales brilló con Pumas en 2026 MEXSPORT

Morales llegó a Pumas para el Clausura 2026 bajo un acuerdo de préstamo con opción a compra. A pesar de que había interés de múltiples equipos por el paraguayo, Universidad Nacional tenía prioridad. Asimismo, la decisión también dependía del mismo Robert, quien quiso quedarse en el Pedregal.

En todo el 2026, Robert conformó una dupla letal con Juninho en el ataque de Pumas. En el año, el delantero paraguayo disputó 42 partidos oficiales con Universidad Nacional con un total de 3 mil 605 minutos en los que anotó 15 goles y registró seis asistencias.

Robert Morales festejando su gol en la Final MEXSPORT

Más allá de sus números, Robert fue arropado por la afición desde su primer torneo, pues convirtió goles importantes como uno de último minuto ante América que les dio la victoria, así como el gol que adelantó a Pumas en la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul.