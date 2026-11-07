Pumas amarra a Robert Morales: renovaría hasta 2029 por cinco millones de dólares

Los Pumas de la UNAM habrían llegado a un acuerdo con el delantero paraguayo Robert Moralespara extender su vínculo con el conjunto universitario por las próximas tres temporadas. El atacante permanecería en Ciudad Universitaria hasta diciembre de 2029, luego de que ambas partes avanzaran en las negociaciones para asegurar su continuidad en el equipo.

Uno de los puntos clave para concretar la operación fue el acuerdo entre Pumas y Toluca, institución que todavía cuenta con los derechos federativos del futbolista. La transferencia definitiva rondaría los cinco millones de dólares, cantidad que la directiva auriazul cubriría bajo las condiciones establecidas entre ambos clubes.

Con este movimiento, el conjunto universitario busca asegurar la permanencia de uno de sus principales referentes ofensivos y darle continuidad a su proyecto deportivo de cara a los próximos torneos de la Liga MX.

Robert Morales acepta continuar con Pumas y Toluca define los últimos detalles

En las negociaciones también tuvo un papel importante Elvio Rojas, representante del delantero, quien permaneció en México para afinar los detalles económicos y contractuales de la operación.

Después de las reuniones con la directiva universitaria, Robert Morales habría dado el visto bueno para continuar su carrera con los Pumas. Aunque el acuerdo entre el futbolista y el club estaría definido, todavía quedan algunos procedimientos administrativos por resolver para formalizar la transferencia con los Diablos Rojos del Toluca.

De acuerdo con las condiciones de la negociación, el plazo establecido para cerrar la operación vence el próximo 15 de diciembre, por lo que ambas instituciones deberán completar los trámites correspondientes antes de esa fecha.

Los números de Robert Morales con Pumas en la Liga MX

Desde su llegada a Pumas a principios de 2026, el delantero paraguayo se convirtió en una pieza importante del ataque universitario.

Durante el Clausura 2026, Morales registró nueve anotaciones y se consolidó como uno de los principales referentes ofensivos del equipo. Posteriormente, en el Apertura 2026, mantuvo su participación como titular y consiguió cuatro goles.

Con un balance de 13 anotaciones en sus primeros dos torneos, la directiva auriazul busca asegurar la continuidad de un atacante que ha respondido en el terreno de juego.

De concretarse la operación, Robert Morales permanecerá con Pumas hasta diciembre de 2029, en una apuesta de la institución por mantener la estabilidad de su ofensiva y fortalecer su proyecto deportivo para los próximos años.