PSG vive una insólita secuencia de dos penales en su victoria ante Le Mans

El Paris Saint-Germain venció 3-1 al Le Mans Football Club en el Parque de los Príncipes, en la sexta jornada de la Ligue 1, en un partido que terminó con una decisión arbitral insólita: el VAR anuló un penal a favor del conjunto parisino después de que Désiré Doué fallara un primer cobro en el tiempo agregado.

El equipo dirigido por Luis Enrique dominó el encuentro y aseguró los tres puntos, pero la última acción dejó una escena poco habitual. El árbitro Mathieu Vernice señaló una segunda pena máxima por una falta sobre Vitinha, aunque cambió su decisión tras revisar la jugada y detectar una infracción previa en el primer lanzamiento.

Con el penal anulado, el PSG perdió la posibilidad de ampliar la diferencia a 4-1. Sin embargo, el resultado le permitió sumar una nueva victoria y colocarse a tres puntos del Mónaco, actual líder de la clasificación.

PSG enfrentará al Manchester City a media semana. REUTERS

El VAR interviene después de dos penales en la misma jugada

La acción ocurrió durante el tiempo agregado, cuando Désiré Doué tuvo la oportunidad de marcar desde los once pasos. El guardameta Nicolas Kocik detuvo el disparo, aunque no logró quedarse con el balón y concedió un rebote que mantuvo viva la jugada.

En la continuación, Noa Boisse sujetó a Vitinha dentro del área. Vernice consideró que existía una infracción y señaló un segundo penal a favor del Paris Saint-Germain, además de mostrarle una tarjeta amarilla al futbolista del Le Mans.

La decisión cambió después de la revisión del videoarbitraje. El colegiado determinó que Vitinha había entrado al área antes de que Doué ejecutara el primer lanzamiento, por lo que dejó sin efecto la segunda pena máxima.

El PSG encadena tres victorias consecutivas en Ligue 1

El triunfo ante Le Mans representa una nueva etapa en la recuperación del conjunto parisino, que no había tenido el inicio esperado en la temporada. El equipo comenzó con una derrota en la Supercopa de Francia y después registró dos empates y una derrota en la Ligue 1.

Tras caer ante el Mónaco, los dirigidos por Luis Enrique encadenaron resultados positivos. Primero vencieron al Slovan Bratislava en la Champions League y después superaron al Stade Brestois 29 y al Olympique de Marsella en el clásico francés, antes de imponerse al Le Mans.

La racha le permitió al equipo recuperar terreno en el campeonato local y acercarse al primer puesto. Aunque todavía se encuentra por debajo del Mónaco, la distancia entre ambos es de tres puntos.

El Paris Saint-Germain tendrá poco tiempo para preparar su siguiente compromiso, pues a media semana visitará al Manchester City en el Etihad Stadium, en la segunda jornada de la UEFA Champions League.