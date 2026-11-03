Posponen partido de Julián Quiñones en la Liga de Arabia Saudita 

Julián Quiñones tendrá que esperar para continuar su buena racha en la Liga de Arabia Saudita, luego de que se aplazó el partido entre Al Qadsiah y Al Fayha, programado para el 5 de noviembre, como parte de la postergación de todos los encuentros de la jornada 13.

La Saudi Pro League anunció el ajuste en su calendario y dejó pendiente la nueva programación de los compromisos. El Al Qadsiah, que ocupa el segundo lugar del campeonato, quedó a la espera de conocer cuándo disputará su siguiente encuentro de liga.

El aplazamiento llegó en un momento destacado para Quiñones, quien acumuló cinco goles y tres asistencias en sus últimos cuatro partidos. El atacante mexicano participó directamente en ocho anotaciones durante ese periodo, entre sus aportaciones como definidor y sus pases para que sus compañeros marcaran.

El seleccionado de México brilló en su presentación más reciente, con dos tantos y una asistencia en la victoria del Al Qadsiah por 5-0 sobre Al Gharafa, dentro de la Champions League de Asia.

La actuación de Quiñones antecedió al encuentro que su equipo tenía previsto disputar contra Al Fayha. Sin embargo, el cambio en la programación dejó en pausa la oportunidad de extender su producción ofensiva en el torneo local.

El Al Qadsiah afrontará su próximo compromiso del campeonato desde la segunda posición, aunque todavía deberá esperar la confirmación de la fecha. La liga saudí revisa la reprogramación de una jornada cuyo aplazamiento afectó a todos los equipos que tenían actividad prevista.

Arabia Saudita también aplazó la Copa Asiática

La Confederación Asiática de Futbol confirmó además el cambio de fechas de la Copa Asiática 2027, que originalmente estaba programada del siete de enero al cinco de febrero de ese año en territorio saudí.

El torneo continental se celebrará ahora del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028, en medio de las tensiones por los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita.

La confederación asiática indicó que la decisión se tomó en coordinación con el Comité Organizador Local y la Federación de Futbol Saudí. Los responsables del certamen señalaron que continuarán los preparativos y el trabajo con las distintas partes involucradas para realizar la competencia.

El cambio de calendario se sumó al aplazamiento o cancelación de otros acontecimientos deportivos y culturales en el país, entre ellos el Dakar, un rally en Yeda y distintos festivales.

Mientras se ajusta la programación del futbol saudí, Quiñones y el Al Qadsiah quedaron a la espera de una nueva fecha para retomar su participación en la liga y dar continuidad al buen momento del delantero mexicano.