La Selección Mexicana Femenil tendrá una prueba exigente en los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W 2026. Su rival será Haití, un equipo que cuenta con experiencia mundialista, una entrenadora con trayectoria internacional y futbolistas que militan en clubes importantes de Europa y Estados Unidos. El encuentro de este sábado 28 de noviembre pondrá en juego el pase a las Semifinales y la posibilidad de la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027.

Las caribeñas buscan disputar su segunda Copa del Mundo consecutiva, luego de su participación en Australia y Nueva Zelanda 2023. Por otro lado, México busca regresar tras más de 10 años de ausencia. Además, las haitianas tienen un antecedente que obliga al Tricolor a tomar precauciones: en 2022 derrotaron 3-0 a las mexicanas en el Premundial de Concacaf, resultado que terminó por dejarlas fuera de la máxima justa internacional.

Haití Femenil está en busca de su segundo Mundial IG: @footfemht_

Haití, con experiencia en el banquillo y con jugadoras internacionales

Uno de los principales argumentos de Haití está en el banquillo. Desde 2026, el equipo cuenta con la dirección técnica de la sueca Pia Sundhage, quien tiene dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos, conseguidas en Beijing 2008 y Londres 2012. También llevó al combinado estadounidense a la final del Mundial de 2011, obtuvo la plata olímpica con Suecia en Río 2016 y conquistó la Copa América Femenina de 2022 con Brasil.

Dentro del terreno de juego, la principal referente es Melchie Dumornay, conocida como Corventina. La atacante del Olympique de Lyon es una de las futbolistas más destacadas de la CONCACAF y fue reconocida como Jugadora del Año de la confederación en dos temporadas consecutivas: 2023-24 y 2024-25. Su capacidad ofensiva representa una de las principales amenazas para la defensa mexicana.

Pia Sundhage, DT de Haití Femenil IG: @footfemht_

El talento haitiano no se concentra únicamente en Dumornay. En su reciente convocatoria, 12 de las 24 seleccionadas militaban en clubes franceses. Entre ellas destacan Jennyfer Limage y Roseline Eloissaint, del RC Lens; Batcheba Louis y Kethna Louis, del FC Fleury 91; Sherly Jeudy, del OGC Nice, y Oceane Toussaint-Dit-Marseille, del Paris Saint-Germain.

A esa lista se suman Britany Raphino, del Inter de Milán; Nerilia Mondesir, del Seattle Reign FC, y Dayana Pierre Louis, del Utah Royals FC. Estas últimas dos futbolistas compiten en la liga estadounidense, por lo que Haití cuenta con integrantes acostumbradas a diferentes exigencias del futbol internacional.

En sus compromisos amistosos más recientes, las caribeñas enfrentaron a dos selecciones de alto nivel. Primero perdieron 5-1 ante Japón y posteriormente cayeron 7-1 frente a Australia.

Haití Femenil buscará arrebatarle el sueño a México IG: @footfemht_

Haití Femenil ya derrotó a la Selección Mexicana y las dejó sin Copa del Mundo

El antecedente más importante entre ambas selecciones ocurrió en el Premundial de CONCACAF de 2022. En aquella competencia, Haití derrotó 3-0 al Tricolor con anotaciones de Roselord Borgella, Nérilia Mondésir y Sherly Jeudy. Aquella victoria representó un golpe definitivo para las aspiraciones mundialistas del equipo mexicano.

El conjunto dirigido entonces por Mónica Vergara había comenzado el torneo con una derrota de 1-0 ante Jamaica y posteriormente perdió por el mismo marcador frente a Estados Unidos. México terminó aquella competencia sin puntos y sin goles a favor, con cinco tantos recibidos. La eliminación significó su ausencia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cuatro años después, Haití vuelve a cruzarse en el camino de México, ahora con Pia Sundhage al frente y una plantilla que aspira a conseguir su segunda clasificación mundialista consecutiva. La experiencia de su entrenadora, el talento de Dumornay y la presencia de futbolistas en ligas europeas y estadounidenses explican por qué el Tricolor no tendrá un compromiso sencillo en los Cuartos de Final.