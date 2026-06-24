¿Diferente vara en el Mundial? La polémica regla que dejó en roja a Almirón pero salvó a Bellingham

La Copa del Mundo 2026 se encuentra sumergida en una profunda controversia arbitral debido a la disparidad de criterios en la aplicación de su reglamento más reciente. Los reflectores de la FIFA apuntan a dos jugadas de naturaleza similar pero con desenlaces opuestos: la expulsión histórica del paraguayo Miguel Almirón frente a la acción del inglés Jude Bellingham, quien libró el castigo en el terreno de juego.

La norma en cuestión prohíbe de forma estricta a los futbolistas cubrirse el rostro al hablar para evitar insultos discriminatorios, una iniciativa impulsada directamente por el presidente del organismo, Gianni Infantino.

El origen y la aplicación de la nueva regla

La legislación se implementó con carácter de urgencia para esta justa veraniega tras un polémico antecedente en el balompié de Portugal, donde el jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, incurrió en conductas homofóbicas encubiertas.

Pierluigi Collina, jefe del comité de árbitros de la FIFA, puntualizó el criterio de aplicación:

Los jugadores pueden seguir cubriéndose la boca con un brazo y la camiseta porque pueden charlar con amigos. Si la conversación es amistosa, pueden seguir haciéndolo sin problema. Cuando la conversación es de confrontación, cubrirse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, potencialmente, y la sanción es la tarjeta roja".

Jude Bellingham se cubrió la boca para hablar con un rival y no fue expulsado; Miguel Almirón hizo lo mismo y sí vio la tarjeta roja. Redes sociales

El caso Almirón contra el antecedente Bellingham

El contraste de las jugadas ha encendido el debate entre las selecciones de la Conmebol y la UEFA debido al peso de los futbolistas involucrados.

La roja a Almirón : Ocurrió el pasado 19 de junio en el triunfo de la Selección de Paraguay por 1-0 ante Turquía en el Estadio de la Bahía de San Francisco . El atacante del Newcastle se cubrió la boca en una trifulca contra Mert Müldür. El VAR revisó la acción y decretó la expulsión.

: Ocurrió el pasado 19 de junio en el triunfo de la por ante en el . El atacante del Newcastle se cubrió la boca en una trifulca contra Mert Müldür. El revisó la acción y decretó la expulsión. La salvación de Bellingham: El volante de la Selección de Inglaterra repitió el gesto con Jordan Ayew el 23 de junio en el empate 0-0 ante Ghana en el Estadio Boston, pero el cuerpo arbitral determinó que se trataba de un diálogo pacífico entre colegas.

La advertencia institucional de la FIFA

Tras la sanción al futbolista sudamericano —quien se perderá el duelo clave ante Australia— la cúpula de la federación internacional respaldó la severidad de los silbantes. Infantino declaró ante la cadena SNTV que el futbol debe dar un ejemplo de transparencia, sentenciando que "si no tienes nada que ocultar, no te cubres la boca".

Con el torneo avanzando a fases definitivas, la unificación del criterio del videoarbitraje será vital para evitar que el desarrollo de los partidos se vea empañado por la interpretación del lenguaje corporal.