Pochettino no garantiza minutos para Zendejas: "Jugar es un bonus que tienen que ganarse"

El director técnico de la Selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, evitó confirmar si Alejandro Zendejas tendrá participación en el partido de este jueves frente a Turquía, correspondiente al cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El futbolista del América permaneció en la banca durante las victorias del conjunto estadunidense sobre Paraguay y Australia, por lo que todavía no ha debutado en el torneo.

Con el liderato del Grupo D ya asegurado, existe la posibilidad de que Estados Unidos realice rotaciones para dar descanso a algunos titulares y ofrecer minutos a jugadores que aún no han tenido actividad. Sin embargo, el estratega argentino no garantizó que ese sea el caso de Zendejas.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, Pochettino señaló que formar parte de la convocatoria mundialista ya representa un reconocimiento para cualquier futbolista y que la oportunidad de jugar debe ganarse.

“Cualquiera de los 26 jugadores que están aquí, jueguen o no hayan jugado, se tienen que sentir orgullosos de poder estar representando a la selección y eso ya es un premio; el jugar es un bonus que tienen que ganarse”, comentó.

El entrenador reiteró que la decisión sobre quién participa en cada partido corresponde exclusivamente al cuerpo técnico y destacó que todos los convocados deben valorar la posibilidad de integrar la plantilla mundialista.

Pasa por nuestra decisión, pero creo que es algo que tienen que reconocer los jugadores, que es algo importante estar entre los 26, pudiendo estar en el campo de juego, escuchando tu himno y directamente poder ayudar al país a conseguir cosas importantes.

Zendejas no tiene minutos garantizados a pesar de que Estados Unidos ya aseguró el liderato de grupo Reuters

Zendejas no se arrepiente de elegir a Estados Unidos

Antes del partido frente a Turquía, Alejandro Zendejas aseguró que no se arrepiente de haber elegido representar a la Selección de Estados Unidos, pese a no haber sumado minutos en la Copa del Mundo y a haber tenido la posibilidad de jugar para México.

“Soy feliz. Siempre lo he dicho: tomé esta decisión porque crecí con estos jugadores, tengo muy buenas amistades y me siento más a gusto jugando con esta selección. Tengo muchos amigos aquí, siento que nunca me fui de la selección y estoy muy feliz de estar con ellos”, declaró.

El futbolista también reconoció que la posibilidad de participar depende de su desempeño diario y aseguró que continúa trabajando para convencer al cuerpo técnico.

Yo feliz si me toca jugar unos minutitos, pero creo que es cosa mía seguir trabajando y demostrar el granito de arena que puedo aportar. Eso lo muestro en cada entrenamiento: seguir trabajando con buena energía, conviviendo con los compañeros y, si toca, pues yo feliz.

La Selección de Estados Unidos enfrentará a Turquía este jueves 25 de junio en el Estadio Los Ángeles, en un partido programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.