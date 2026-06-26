Pochettino gana respaldo: Estados Unidos explora su continuidad

Mauricio Pochettino, entrenador de la Selección Nacional de Estados Unidos, recibió una propuesta para renovar su contrato y mantenerse al frente del equipo durante el próximo ciclo mundialista, con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030.

De acuerdo con The Athletic, la Federación de Futbol de Estados Unidos presentó al técnico argentino una oferta para extender el vínculo que actualmente concluye al término de la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, el mismo medio señala que tanto la federación como Pochettino acordaron esperar a que finalice el torneo antes de tomar una decisión sobre el futuro del proyecto deportivo.

La intención de la directiva es dar continuidad al trabajo del entrenador, quien asumió el cargo de cara al Mundial celebrado en casa y ahora podría mantenerse al frente del equipo estadunidense durante los próximos cuatro años.

Pochettino ya había tenido acercamientos de clubes

Antes del inicio de la Copa del Mundo, diversos medios informaron sobre un posible acercamiento entre Pochettino y el AC Milan de la Serie A.

Cuando se le cuestionó sobre esa posibilidad en conferencia de prensa, el entrenador reconoció que sus representantes podrían reunirse con clubes interesados, ya que forma parte de su trabajo, aunque dejó claro que eso no significaba que existieran negociaciones avanzadas.

Siempre hemos dicho que terminamos nuestro contrato en julio, después del Mundial. Por supuesto que hemos recibido sondeos y, claro que me he reunido con algunas personas, de diferentes clubes. Pero se trata de conversaciones, pues tenemos amigos en el mundo del futbol. Tenemos amigos en todas partes y mis representantes trabajan para mí con el fin de intentar encontrar la mejor opción para el futuro. Eso es lo normal.

El estratega también reiteró que su prioridad era concluir su contrato con la Selección de Estados Unidos y descartó incorporarse a un club que requiriera su llegada de manera inmediata.

Estados Unidos busca que Pochettino siga al frente con miras al Mundial 2030 Reuters

El próximo ciclo de Estados Unidos

En caso de renovar su contrato, Pochettino encabezaría el proyecto de Estados Unidos rumbo al Mundial de 2030.

Durante ese periodo, el equipo de las barras y las estrellas disputará las eliminatorias de la Concacaf, la Copa Oro y la Liga de Naciones de la confederación.

Además, Estados Unidos será sede de los Juegos Olímpicos, por lo que tiene asegurada una plaza en el torneo de futbol. A ello se suma la posibilidad de albergar la Copa América de 2028, que garantizaría la participación de la selección estadunidense.

Con ese calendario por delante, la Federación de Futbol de Estados Unidos busca que Mauricio Pochettino continúe como la cabeza de su proyecto deportivo.