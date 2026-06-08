Peligro en San Diego! La Selección de Suiza entrena rodeada de víboras

La preparación para la Copa del Mundo 2026 del equipo de Suiza se ha convertido en un juego de supervivencia contra la naturaleza. Instalados en su campamento base de la Academia Judía de San Diego, en Carmel Valley, California, los futbolistas y el cuerpo técnico del conjunto helvético fueron colocados en estado de emergencia tras emitirse una advertencia oficial por la presencia de serpientes venenosas en las áreas perimetrales de su bunker.

El equipo suizo buscaba un entorno tranquilo para aclimatarse a las altas temperaturas de los Estados Unidos, pero se topó con un ecosistema que alteró las rutinas de la plantilla de cara a su debut ante Qatar en Santa Clara. A diferencia de lo que se podría pensar, la delegación tenía pleno conocimiento de esto.

La situación se hizo pública luego de que la propia federación suiza compartiera en sus plataformas digitales un mapa interactivo del complejo para informar a los fanáticos sobre la distribución de sus áreas de trabajo cotidiano, tales como la zona exclusiva de guardametas, las carpas del gimnasio y los vestidores.

Sin embargo, el detalle que causó alarma generalizada en las redes sociales fue la delimitación de una extensa franja marcada con líneas rojas que rodea la cancha principal, explictamente etiquetada bajo la leyenda de "zona de serpientes".

Las autoridades del condado confirmaron que el recinto de entrenamiento colinda con cañones naturales y maleza espesa que albergan de forma natural hasta cuatro especies distintas de víboras de cascabel, siendo la especie Crotalus helleri la más común en la región de la Costa Oeste de la Unión Americana.

Ante esta situación, el cuerpo de auxiliares de la selección ha prohibido de forma estricta a los futbolistas abandonar los límites del césped o aproximarse a los arbustos cercanos para recuperar balones perdidos, buscando mitigar cualquier riesgo de mordedura que ponga en riesgo la integridad física de los atletas previo al arranque oficial del torneo el próximo 13 de junio.

Suiza no es el único país lidiando con la fauna local en este Mundial; la Selección de Noruega, comandada por Erling Haaland y que se hospeda en Greensboro, Carolina del Norte, recibió una alerta de seguridad idéntica debido a la alta concentración de serpientes cabeza de cobre en su sede.