Paraguay busca una victoria inédita en los Mundiales para avanzar a dieciseisavos

La Selección Nacional de Paraguay se jugará su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo frente a Australia en un partido que también podría representar un hecho inédito en la historia del combinado guaraní. En caso de imponerse, la Albirroja conseguiría por primera vez dos victorias consecutivas en una misma participación mundialista.

Paraguay disputa en 2026 su novena Copa del Mundo. Su debut en la máxima competencia se produjo en la edición inaugural de 1930, cuando cayó frente a Estados Unidos y posteriormente venció a Bélgica.

Desde entonces, el conjunto paraguayo ha disputado 29 partidos mundialistas, incluidos los de la actual edición. Su balance es de ocho victorias, 10 empates y 11 derrotas. Sin embargo, ninguno de esos triunfos ha sido consecutivo, por lo que un nuevo resultado positivo frente a Australia marcaría un récord para la selección.

La mejor actuación de Paraguay en una Copa del Mundo se registró en Sudáfrica 2010, cuando alcanzó los cuartos de final bajo la dirección técnica de Gerardo “Tata” Martino. En aquella edición fue eliminado por España tras caer 1-0 ante el equipo dirigido por Vicente del Bosque, que posteriormente conquistó el título. Ese torneo también representó la última participación mundialista de la Albirroja antes de regresar en 2026.

Paraguay en busca de romper una marca REUTERS

Gustavo Alfaro destaca la importancia del partido

En la conferencia de prensa previa al encuentro, el seleccionador Gustavo Alfaro reconoció el significado que tendría una victoria tanto por el registro histórico como por las implicaciones deportivas dentro del torneo.

El técnico recordó que el objetivo planteado desde el inicio era llegar con opciones de clasificación a la última jornada de la fase de grupos, una meta que el equipo consiguió.

Si le ganamos a Australia será la primera vez que Paraguay gane dos partidos en un Mundial. Nuestro objetivo era llegar con posibilidades a la última fecha y lo hemos conseguido. La Copa del Mundo es muy compleja; miren el caso de Turquía, que parecía estar mejor posicionada y en una semana se quedó sin margen.

Además del récord, un triunfo aseguraría el boleto paraguayo a los dieciseisavos de final. De concretarse, sería la quinta ocasión en la que la Albirroja supera la fase de grupos de una Copa del Mundo.

Por el contrario, una derrota significaría la eliminación del torneo. Un empate mantendría vivas sus opciones, aunque dependería de una combinación de resultados en los demás grupos para avanzar como uno de los mejores terceros lugares.