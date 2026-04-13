¿Para qué sirve el acuerdo firmado entre la FMF y la Federación Español? Te lo explicamos

En un movimiento para el fortalecimiento del balompié nacional de cara a la cita mundialista, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) formalizaron un acuerdo de colaboración integral, esto luego de una visita de los representantes del país europeo a México de cara al Mundial 2026.

Este entendimiento no solo busca estrechar lazos diplomáticos, sino establecer una hoja de ruta técnica que permita a ambos países compartir metodologías de éxito y fortalecer sus estructuras deportivas de cara al futuro inmediato, donde no solo se trata del crecimiento de futbolistas, sino de otras piezas clave del balompié.

¿En qué consiste el acuerdo entre la Federación Española y la Federación Mexicana?

El núcleo de esta alianza se divide en ejes fundamentales que abarcan desde la formación de personal hasta la competencia directa en el campo.

Según el comunicado de prensa, el acuerdo contempla el trabajo conjunto en materia de capacitación para directores técnicos, árbitros y personal administrativo con el objetivo de implementar las mejores prácticas internacionales para elevar el nivel de los profesionales que gestionan el deporte en ambos países.

El convenio también abarca el trabajo en fuerzas básicas para asegurar que los jóvenes talentos cuenten con las herramientas para progresar, pero también con una posibilidad de exportación de México a Europa para permitir el crecimiento de las futuras generaciones tanto en el ámbito varonil como femenil.

El responsable de la Real Federación Española de Futbol, Rafael Louzán, dijo que ambos países pueden trabajar en conjunto para lograr objetivos importantes en cualquiera de las ramas del balompié: "Nos sentimos en casa. El talento lo dan los jugadores, pero hay que darles la herramientas y para eso firmamos este acuerdo".

Otro aspecto destacado es la organización de partidos amistosos entre las distintas categorías de las selecciones nacionales para mantener el fogueo internacional.