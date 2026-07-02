Gueye pone un punto final; rompe con su país en pleno Mundial tras la trágica eliminación de Senegal

Pape Gueye puso un punto final a su trayectoria como seleccionado de Senegal… Al menos mientras continúe el actual cuerpo técnico de los Leones de la Teranga liderado por Pape Thiaw. El futbolista del Villarreal hizo pública su decisión a través de una historia de Instagram, horas después de la eliminación de Senegal en los octavos de final de la Copa del Mundo.

La selección africana cayó 3-2 ante Bélgica en tiempo extra, tras dilapidar una ventaja de dos goles de Habib Diarra e Ismaïla Sarr. Gueye fue titular en el partido disputado en el Lumen Field de Seattle, pero salió de cambio al minuto 66 por Lamine Camara. Minutos después, Bélgica remontó con anotaciones de Romelu Lukaku y Youri Tielemans, quien selló la clasificación europea con un penalti convertido en la prórroga.

“Volveré para decirles algunas palabras sobre la eliminación… pero hoy anuncio que, mientras siga este cuerpo técnico, haré una pausa en la selección”, escribió Gueye en su cuenta de Instagram.

El mensaje del volante evidencia una fractura interna dentro del vestidor senegalés y coloca en entredicho la continuidad de Pape Thiaw, quien asumió el cargo en 2024 y condujo al combinado a la final de la Copa Africana de Naciones, título que la Confederación Africana de Futbol reasignó posteriormente a Marruecos.

Gueye, con 45 partidos y siete goles con la selección absoluta, no detalló los motivos de su distanciamiento, aunque medios especializados lo vincularon al manejo de las sustituciones ante los belgas. La Federación Senegalesa de Fútbol no se ha pronunciado sobre el anuncio.

Pape Gueye fue sustituido cuando Senegal ganaba 2-0 a Bélgica; como después se consumó la remontada belga en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Reuters

La salida de Senegal del Mundial, tras liderar el marcador hasta los minutos finales, reaviva el debate sobre la continuidad de Thiaw.Antecedente: la final de la CAN revocada

El episodio se suma a un ciclo ya marcado por la polémica para Thiaw, quien en enero de 2025 llevó a Senegal a la final de la Copa Africana de Naciones. Aquel título, ganado en la prórroga, fue después retirado por la CAF y otorgado a Marruecos tras una protesta arbitral. Gueye no había expresado antes diferencias públicas y notorias con el técnico senegalés.