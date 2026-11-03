Papá de Bellingham marca siete goles en triunfo de Inglaterra

El apellido Bellingham tuvo una jornada de siete goles, aunque esta vez el protagonista fue el padre de las figuras del Real Madrid y del Borussia Dortmund. Mark Bellingham encabezó con siete anotaciones la victoria de Inglaterra por 13-1 sobre la República de Irlanda, en un partido de selecciones de mayores de 50 años.

El encuentro, disputado el domingo en Cambridgeshire, tuvo a un dominador desde la primera mitad. Bellingham marcó seis veces antes del descanso y también dio la asistencia para el tanto de Kerry Giddings, con lo que participó directamente en todos los goles del 7-0 parcial.

Para cuando los equipos regresaron al vestidor, el padre de Jude y Jobe ya había resuelto buena parte del encuentro. Mark todavía encontró espacio para una anotación más en la segunda mitad y completó su cuenta de siete tantos, más de la mitad de los que consiguió el conjunto inglés.

Alex Sykes, Kevin Marsden, Richard Vercesi y Paul Betson también se sumaron a la producción ofensiva de Inglaterra, que amplió la diferencia hasta sellar la goleada ante los irlandeses.

Aunque Mark Bellingham no llegó al futbol profesional, el gol fue una constante en su trayectoria. El atacante pasó por 22 clubes durante 17 temporadas en categorías no profesionales, donde destacó por su capacidad para encontrar la portería.

Ahora, Bellingham, quien cumplió 50 años en 2026, trasladó esa experiencia al futbol de veteranos y tuvo una actuación que puso su nombre al frente de una familia acostumbrada a los reflectores.

Sus hijos desarrollaron sus carreras en la élite europea. Jude Bellingham se convirtió en una de las figuras del Real Madrid, mientras que Jobe llevó el apellido al Borussia Dortmund, club por el que también pasó su hermano mayor.

Esta vez, sin embargo, Mark fue quien acaparó la atención: necesitó apenas un partido para aportar siete goles y una asistencia con la camiseta inglesa.