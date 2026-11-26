La división femenil del América ya hace eco en el futbol de la Concacaf a nivel de selecciones. El estratega de El Salvador, Eric Acuña, no pasó por alto el gran presente del americanismo tras su tripleta de títulos y la emocionante campaña que ha desarrollado en el Apertura 2026 de la Liga Femenil.

Primero, el seleccionador se derritió en elogios para el sistema de diversos clubes mexicanos con su futbol femenil: "Está creciendo el tema en diferentes modalidades, mencioné la salida del crecimiento exponencial, está clarísimo y gracias a Dios desde hace unos tres o cuatro años ya tenemos jugadoras en la liga femenil (en México), lo siguiente es que me toca ver muchos partidos, te imaginarás. Es bien difícil que yo no pase de la 1:00 de la tarde a las 10:00 de la noche viendo el futbol mexicano".

Eric Acuña, con el gozo de tener una base de jugadoras militantes de la Liga MX Femenil, también explicó el monitoreo.

"Tengo que verlas, para regañarlas, pero nunca me meto con los profes. Sólo en el desarrollo individual, porque no debo -como profesional- meterme con nada táctico de mis de mis colegas. Entonces yo hablo con ellas mucho en el tema individual, para que lo mejor es que sean mejores herramientas para sus técnicos".

Elogios para el América Femenil

El seleccionador de El Salvador Femenil dejó ver el impacto que ha generado el América en la zona tras conquistar la Concacaf W champions Cup 2025-2026, por goleada de 5-3 sobre el Washington Spirit, en el Estadio Hidalgo.

"El crecimiento está claro, está ahí de hecho, campeones de Concacaf ahorita es el América, en partidos en que no le robó nada a nadie, no partido con buen volumen, que lo trabajó bien, entonces eso dice que es una realidad, porque una cosa es tener casualidades y otras causalidades. Nosotros es lo que queremos de El Salvador ahorita, no queremos llegar a este tipo de instancias por casualidad sino por causalidad".

Desde su trinchera, el técnico de El Salvador también presumió el crecimiento de su entorno futbolístico.

"El futbol femenino llegó para quedarse, está creciendo en el tema afición, patrocinadores... Los presidentes de los equipos con los que he tenido oportunidad platicar, o también directores deportivos, lo están haciendo de una manera muy responsable, no es a tirar el dinero por la ventana, sino a ir creciendo a la par de las cosas.

Finalmente, el director técnico que alista su participación en los cuartos de final de la Concacaf W contra Estados Unidos, en Meansfield, Texas, confesó que le gustaría ver similitudes en la liga salvadoreña femenil a la mexicana.

"Tenemos una liga muy competitiva, todavía estamos trabajando para eso, lógicamente los parámetros son completamente diferentes al del dinero, a la accesibilidad, infraestructura, etcétera, pero lógicamente nos encantaría acercarnos a una liga que está trabajando muy bien"