Novak Djokovic recibe multa en Wimbledon por dicho obsceno y explota hoy contra los organizadores

Las autoridades del torneo de Wimbledon multaron con 7,500 dólares (alrededor de 5,600 libras esterlinas) a Novak Djokovic por lo que llamaron una obscenidad audible durante su partido de octavos de final frente al ruso Roman Safiullin.

La sanción económica al serbio, máximo ganador de torneos de Grand Slam en la historia con 24, fue difundida mientras estaba disputando su partido de cuartos de final frente al canadiense Félix Auger-Aliassime, en el cual se terminó por imponer en cinco sets con parciales de 7-6(12), 3-6, 6-3, 6-7(7) y 7-6(10), con la necesitad de un súper tie-break en la última manga.

¿Por qué multaron a Novak Djokovic en Wimbledon?

Las autoridades del All England Club publicaron la lista de las sanciones, después de valorar como inaceptable que durante el tercero de los sets del partido, luego de irse abajo 0-2, Djokovic lanzó un audible “bullshit” junto con otras groserías en su lengua natal.

Esta actitud llevó al juez principal a hacerle una advertencia de que no hiciera otro desplante como estos ante la posibilidad de una sanción más severa como la de ser descalificado.

Djokovic desquitó su molestia poco después golpeando una pelota contra vallas publicitarias de la Pista Central, lo que hizo que el público lo abucheara, sin embargo ya no hubo más reprimenda de la juez central.

Novak Djokovic se enojó durante el partido de hoy debido a que lor organizadores dispusieron cerrar el techo retráctil de la Cancha Central. Reuters

Djokovic volvió a enojarse hoy ante Félix Auger-Aliassime

El serbio volvió a mostrar su molestia en el torneo cuando en su partido de cuartos de final ante el canadiense Félix Auger-Aliassime se cerró el techo retráctil de la pista central, lo que lo llevó a explotar en furia ante los organizadores y señalar que no estaban respetando ni sus propias reglas, pues no había una condición climatológica que provocara esta acción.