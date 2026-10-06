Novak Djokovic es campeón en Beijing tras retiro de Alex de Miñaur

Novak Djokovic conquistó el título del ATP 500 de Beijing después de que Alex de Miñaur se retirara por una lesión en la zona de la ingle durante la final. El tenista serbio se impuso en el primer set por 7-6 y, cuando ganaba 1-0 en el segundo, el australiano decidió abandonar el encuentro.

Djokovic llegaba a la definición como uno de los grandes favoritos para quedarse con el campeonato, mientras que De Miñaur buscaba dar la sorpresa y conseguir uno de los triunfos más importantes de su carrera ante uno de los jugadores más destacados de la historia del tenis.

Djokovic avanzó a la final tras la descalificación de Medvedev

El serbio consiguió su boleto a la final después de una semifinal que terminó de manera inesperada ante Daniil Medvedev. Djokovic dominaba el encuentro cuando su rival fue descalificado tras golpear accidentalmente con una pelota a un espectador.

De esta manera, Novak Djokovic avanzó a la definición del torneo y mantuvo su buen historial en Beijing, donde nuevamente se colocó a un paso del título.

De Miñaur llegó a la final tras el retiro de Hurkacz

Por su parte, Alex de Miñaur alcanzó la final después de que Hubert Hurkacz se retirara durante las semifinales debido a una lesión.

El australiano dominaba el partido cuando Hurkacz tuvo que abandonar, lo que le permitió avanzar a la última instancia del ATP 500 de Beijing. El duelo ante Djokovic representaba una nueva oportunidad para De Miñaur de conseguir una victoria ante una de las máximas figuras del tenis mundial.

Djokovic se queda con el título en Beijing

La final se disputó en la pista Diamond Court de Beijing, donde Djokovic partía como favorito debido a su experiencia y a su ventaja en los enfrentamientos directos contra De Miñaur.

El serbio confirmó los pronósticos y se quedó con el campeonato después de ganar el primer set en un cerrado desempate por 7-6. En el segundo parcial, Djokovic tomó ventaja de 1-0 antes de que De Miñaur decidiera retirarse por las molestias en la ingle.

Con este resultado, Novak Djokovic volvió a conquistar el ATP 500 de Beijing y sumó un nuevo campeonato a su destacada trayectoria, mientras que Alex de Miñaur tuvo que abandonar la final debido a la lesión.