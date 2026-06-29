"No hay atajos en F1": Graeme Lowdon tras el doble abandono de Cadillac

El Gran Premio de Austria no fue lo que el equipo Cadillac esperaba y, aunque por momentos el equipo mostró destellos de evolución como en la calificación, cuando Sergio Pérez estuvo en la pelea por acercarse a los Williams, en la carrera los problemas de fiabilidad del viernes se volvieron a presentar.

Tras el complicado fin de semana en donde los dos coches, tanto el de Checo Pérez como el de Valtteri Bottas abandonaron, Graeme Lowdon, Team Principal de la escudería, reconoció que existían sentimientos contrastados. Por un lado, señalando que había motivación por los datos obtenidos, pero por el otro dolor al ver como los coches no rodaron ni la mitad de la distancia en el Red Bull Ring.

“Este ha sido un fin de semana desafiante, pero es en estos momentos cuando un equipo demuestra su resiliencia y fortaleza. Todo el equipo está trabajando increíblemente duro y continuaremos haciéndolo; no hay atajos en la Fórmula 1. Necesitamos investigar qué sucedió y seguir adelante”.

Graeme Lowdon Cadillac Formula 1 Team

La principal frustración para la estructura estadunidense radica en que el monoplaza ha mostrado una mejora notable en velocidad pura, logrando despegarse del fondo de la parrilla. Sin embargo, la falta de consistencia mecánica ha evitado que este progreso se traduzca en puntos o mejores posiciones finales.

“Hemos progresado en términos de ritmo y la brecha con la parte trasera del grupo está creciendo, pero debemos asegurarnos de tener la fiabilidad para demostrarlo”, añadió Lowdon, subrayando la urgencia de resolver los fallos técnicos de cara a las próximas citas del calendario, especialmente en el tema de la refrigeración por lo cual la mirada ya está en Silverstone que se correrá este fin de semana.

“Los próximos días serán muy ocupados, pero tengo total confianza en el equipo para regresar más fuertes en Silverstone”, concluyó el directivo.

Con la gira europea en su punto más intenso, Cadillac enfrenta una carrera contra el reloj en su fábrica para analizar los datos de Austria y asegurar que el rendimiento y la durabilidad vayan de la mano en el Gran Premio de Gran Bretaña.