¡No estaban completos! Retraso en el inicio del segundo tiempo de Túnez vs. Países Bajos

El inicio del segundo tiempo del partido entre Túnez y Países Bajos en la Copa del Mundo se retrasó por unos segundos luego de que la selección africana no contara con todos sus jugadores sobre el terreno de juego al momento de la reanudación. La silbante mexicana Katia Itzel García detuvo el reinicio de las acciones hasta que ambos equipos estuvieran completos.

Como parte de las innovaciones implementadas durante el Mundial, antes del comienzo de cada tiempo se realiza un conteo regresivo que marca el momento exacto para el silbatazo inicial. Una vez que el reloj llegó a cero, la árbitra mexicana dio la señal para reanudar el encuentro, sin embargo, el futbolista tunecino encargado de poner el balón en movimiento lo tomó con las manos para advertir que su equipo aún no estaba completo.

Katia Itzel García, árbitra del partido REUTERS

¿Por qué se retrasó el reinicio del partido?

Mientras los 11 jugadores de Países Bajos ya ocupaban sus posiciones para disputar la parte complementaria, del lado de Túnez únicamente había nueve futbolistas sobre la cancha. La silbante detuvo de inmediato la reanudación y esperó a que el conjunto africano completara su alineación.

Primero ingresó el jugador número 10, Hannibal Mejbri, y unos instantes después lo hizo el número 17, Ellyes Skhiri. Solo cuando ambos estuvieron sobre el terreno de juego y Túnez volvió a contar con sus 11 elementos, Katia Itzel García autorizó el inicio del segundo tiempo.

La escena llamó la atención porque el conteo regresivo ya había concluido y el silbatazo se había realizado conforme al protocolo implementado para el torneo. No obstante, el propio futbolista tunecino evitó que el balón entrara en juego al señalar que aún faltaban compañeros por incorporarse al campo.

Tras unos segundos de espera y con los dos jugadores ya en sus posiciones, el encuentro pudo reanudarse sin mayores incidentes, luego de la intervención del cuerpo arbitral.