Nairo Quintana se despide del ciclismo: así fue su última carrera

Nairo Quintana puso punto final a su carrera como ciclista profesional en el Giro dell’Emilia 2026, competencia que tuvo un significado especial para el corredor colombiano. La prueba marcó el cierre de una trayectoria de 17 temporadas, en la que se consolidó como una de las principales figuras del ciclismo colombiano e internacional.

En su última carrera con el Movistar Team, Quintana recibió un emotivo homenaje por parte de la organización y un pasillo de honor de sus compañeros antes de tomar la salida. Sus hijos también estuvieron presentes para acompañarlo en un momento especial de su carrera deportiva.

El Giro dell’Emilia, el escenario para cerrar un ciclo

La despedida de Nairo Quintana tuvo como escenario una competencia que forma parte de momentos importantes de su trayectoria. En 2012, el ciclista colombiano ganó el Giro dell’Emilia, cuando comenzaba a destacar en el ciclismo internacional y disputaba su primera temporada con el Movistar Team.

Catorce años después de aquella victoria, Quintana regresó a la misma prueba para disputar su última carrera como profesional. De esta manera, el Giro dell’Emilia se convirtió en el punto de cierre de un ciclo que comenzó con uno de sus primeros grandes triunfos.

Los grandes logros de Nairo Quintana

A lo largo de sus 17 temporadas como profesional, el ciclista nacido en Boyacá consiguió algunos de los resultados más importantes del ciclismo colombiano.

Entre sus principales victorias destacan el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016. Además, fue segundo en el Tour de Francia en 2013 y 2015, además de sumar triunfos en otras competencias internacionales.

Estos resultados llevaron a Quintana a convertirse en uno de los principales escaladores de su generación y en una de las figuras más destacadas del ciclismo colombiano durante la década de 2010.

Una despedida rodeada de homenajes

La última carrera de Nairo Quintana estuvo marcada por distintos momentos emotivos. Antes de la salida, la organización le rindió homenaje y sus compañeros del Movistar Team formaron un pasillo de honor para acompañarlo en el cierre de su etapa como profesional.

Con el Giro dell’Emilia 2026, Quintana puso fin a una carrera de 17 años en el ciclismo profesional. La despedida tuvo además un significado especial: ocurrió en el mismo escenario donde, en 2012, consiguió una de las primeras grandes victorias de su trayectoria.