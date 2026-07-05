Naomi Osaka sorprende a Aryna Sabalenka y avanza a cuartos de final de Wimbledon 2026

Naomi Osaka dio uno de los golpes más importantes de Wimbledon 2026 al eliminar a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, con parciales de 6-2 y 7-6 (7-2) para clasificar por primera vez a los cuartos de final del torneo inglés.

La tenista japonesa necesitó una hora y media para romper una racha negativa frente a la bielorrusa, quien la había derrotado en sus cinco enfrentamientos más recientes, incluidos tres durante la presente temporada. Con este resultado, Osaka consiguió su primera victoria de 2026 frente a una jugadora ubicada en el Top 10 del ranking WTA y dejó a Wimbledon sin la máxima favorita al título.

La eliminación de Sabalenka también se suma a las salidas anticipadas de Elena Rybakina e Iga Swiatek, por lo que el cuadro femenino perdió a tres de sus principales candidatas antes de la ronda de cuartos de final.

Naomi Osaka consigue la mejor actuación de su carrera en Wimbledon

El triunfo representa el mejor resultado de Osaka en el All England Club, torneo donde nunca antes había alcanzado los cuartos de final, pese a ser campeona de cuatro títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera.

Además, Osaka volvió a derrotar a una número uno del mundo por primera vez desde 2019, cuando venció a Ashleigh Barty en Pekín. Antes de eso, únicamente había conseguido otra victoria de este tipo frente a Simona Halep en Indian Wells 2018.

La japonesa también rompió una tendencia que parecía favorecer ampliamente a Sabalenka. Desde su victoria en el Abierto de Estados Unidos de 2018, Osaka no había vuelto a imponerse a la bielorrusa, quien llegó al duelo con cinco triunfos consecutivos sobre ella.

Wimbledon se queda sin una de las jugadoras favoritas al título. REUTERS

Sabalenka se despide de Wimbledon, pero seguirá como número uno

Para Aryna Sabalenka, la derrota significó quedarse nuevamente sin la posibilidad de conquistar Wimbledon, el único Grand Slam en el que todavía no ha podido disputar una final.

La bielorrusa defendía las semifinales alcanzadas en la edición anterior, por lo que perderá una cantidad importante de puntos en el ranking WTA. Sin embargo, conservará el liderato mundial al término del torneo, al menos de manera provisional.

Su mejor actuación en el All England Club continúa siendo las tres semifinales alcanzadas en años anteriores, mientras que en esta ocasión quedó eliminada en los octavos de final.