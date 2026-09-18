¡Mexicanos presentes en el Mundial de Ruta 2026! ¿Cuándo es y quiénes estarán?

El Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 está a pocos días de comenzar y México estará presente. Esta edición se llevará a cabo en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre. Siete días donde los mejores ciclistas del mundo se enfrentarán en una de las competencias más importantes de este deporte.

Durante la próxima semana México estará al pendiente de Isaac del Toro, quien hace unos días ganó el Gran Premio de Montreal y terminó en el podio del Tour de Francia. Actualmente, el ciclista mexicano es uno de los favoritos a seguir en las competencias de ciclismo, ya que recientemente ocupó la tercera posición en el Ranking Mundial de la UCI, detrás del ciclista belga Remco Evenepoel y del esloveno Tadej Pogačar.

El Mundial de Ciclismo reunirá a más de mil ciclistas. @Canada

¿Qué mexicanos participarán en el Mundial de Ruta?

La Unión Ciclista de México (UCMEX) dió a conocer a los ciclistas que representarán al país en este campeonato. La lista está conformada por siete hombres y cuatro mujeres, de la categoría élite varonil y femenil.

Élite varonil

Isaac del Toro.

Eder Frayrer.

Carlos García.

Ulises Castillo.

Edgar Cadena.

Tomás Aguirre.

José Antonio Escarcega.

Élite femenil

Romina Hinojosa.

Sara Roel.

Yareli Salazar.

Andrea Fregoso.

Entre los atletas de la sub-23, seis mexicanos y cuatro mexicanas irán al campeonato mundial:

Sub-23 varonil

Said Cisneros.

Michael Zárate.

Sebastián Ruiz.

Leonel Cisneros.

José Juan Prieto.

José Antonio Prieto.

Sub-23 femenil

Atzi Paola.

Gissel Borbón.

Mayte Zamudio.

Fernanda Zárate.

Por último, en la categoría júnior participarán tres ciclistas varones y tres ciclistas femeninas:

Júnior varonil

Omar Andrade.

José Emilio Rodríguez.

Daniel Santiago Moreno.

Júnior femenil

Natalia Pineda.

Gaetanna Alhach.

Nabyenka Bareño.

Calendario de competiciones del Mundial de Ruta y dónde ver

En esta edición se disputarán 14 competencias en Montreal, en las que México tendrá presencia en todas ellas y podrán sintonizarse a través de Claro Sports.

Isaac del Toro y la Selección Mexicana de Ciclismo previo al Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 en Montreal, Canadá. Foto tomada de Instagram isaac_deltoro_romero1

20 de septiembre:

Contrarreloj - élite femenil.

Contrarreloj - élite varonil.

21 de septiembre:

Contrarreloj - sub 23 femenil.

Contrarreloj - sub 23 varonil.

22 de septiembre:

Contrarreloj - relevos por equipos mixtos.

Contrarreloj - júnior varonil.

Contrarreloj - júnior femenil.

24 de septiembre:

Carrera - sub 23 femenil.

Carrera - júnior varonil.

25 de septiembre:

Carrera - sub 23 varonil.

Carrera - júnior femenil.

26 de septiembre:

Carrera - élite femenil.

27 de septiembre:

Carrera - élite varonil.

La Selección Mexicana de Ciclismo se pondrá a prueba a partir de este domingo frente a más de mil ciclistas de todo el mundo. Con figuras consolidadas como Isaac del Toro a la cabeza y una sólida base de talentos jóvenes en las categorías sub-23 y júnior, se espera que la delegación nacional tenga un rendimiento destacado, dispute los podios y consolide el protagonismo de México en la élite del ciclismo internacional.